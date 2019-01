Tc New Country Frascati (nuoto), in arrivo un mese intenso con una gara dietro l’altra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Ora si fa sul serio. Dopo mesi di preparazione e tanto allenamento (con qualche apparizione sporadica in vasca per le gare ufficiali), il calendario del settore nuoto agonistico del Tc New Country Frascati subisce una vera e propria “impennata”. Il 2019 si è aperto subito con la partecipazione al trofeo “Babel” che si è svolto il 4, 5 e 6 gennaio presso una piscina all’Infernetto, a Roma. Una manifestazione a cui hanno partecipato 25 atleti del club tuscolano compresi nelle categorie Senior, Cadetti, Juniores e Ragazzi vale a dire Sofia Andrea Bellani, Martina Cannone, Michela Catarinozzi, Martina Ciavaglia, Simone Coccia, Domiziana Coli, Matteo Crociani, Chiara Del Giudice, Martina Di Bisceglie, Davide Di Casola e Giorgia Garzotto, Gianmarco e Giulia Gindre, Luca Vlad Iannilli, Giulia Manzo, Alice Marmo, Silvia Mercuri, Fabio Mignucci, Simone Miron, Veronica Nicolai, Ludovica Pia Paoloni, Rebecca Pizzuti (unica Esordiente A presente all’appuntamento), Eleonora Priora, Valeria Puleio ed Emanuele Veloccia. «Risposte nel complesso positivo da parte di tutti – rimarca il responsabile tecnico Daniele Tavelli che assieme a Davide Cordasco allena il settore agonistico tuscolano – Una nota di merito ai nuovi arrivati che si stanno integrando bene con gli altri componenti del gruppo e si stanno allineando dal punto di vista tecnico, ma anche per Rebecca Pizzuti che è una Esordiente e però da un po’ si sta allenando coi più grandi. Non ci sono stati grossi picchi, ma i ragazzi stanno lavorando tanto in mezzo alla settimana e quindi non ci aspettiamo riscontri cronometrici brillantissimi». Dal prossimo week-end inizia un mese davvero intenso e pregno di appuntamenti per il settore del nuoto agonistico del Tc New Country Frascati. «Sabato e domenica le categorie comprese tra Ragazzi e Senior saranno di nuovo in vasca a Pietralata per la seconda prova regionale e nel contempo ci sarà anche la seconda tappa del circuito Csain per i piccoli della Scuola nuoto. Poi nell’ultimo week-end di gennaio ancora i grandi saranno di scena al “Trofeo Sis Roma” di Ostia e a febbraio ogni fine settimana avremo un appuntamento ufficiale con le gare» conclude Tavelli.