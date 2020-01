Tc New Country Frascati (nuoto), Cordasco: “Trofeo Babel è stato utile per ripartire”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ iniziato prestissimo l’anno agonistico del settore nuoto del Tc New Country Frascati. I ragazzi del responsabile tecnico Daniele Tavelli e del suo “braccio destro” Davide Cordasco hanno partecipato dal 3 al 5 gennaio al “Trofeo Babel” nella omonima piscina romana in zona Infernetto. “Un test utile per smaltire qualche “eccesso natalizio” – sorride Cordasco – Un modo per ripartire in vista dei prossimi appuntamenti, ma devo dire che i ragazzi si sono allenati con serietà e costanza nel periodo festivo entrando in vasca perfino il 24 e il 31 dicembre”. Non sono mancate utili indicazioni anche a livello individuale dai circa venti atleti del club tuscolano (compresi tra la categoria Ragazzi e quella degli Assoluti) ai nastri di partenza della manifestazione: “Martina Cannone è stata sicuramente tra i più brillanti nella categoria dei Cadetti, ottenendo anche dei buoni piazzamenti nella sua specialità preferita del delfino. Positivo anche il comportamento di Simone Miron tra i Juniores, ma anche dell’Assoluto Gianmarco Gindre anche lui arrivato sul podio. A proposito di atleti della categoria maggiore, una buona risposta è arrivata pure da Elisa Fioravanti che quest’anno è rientrata nel gruppo agonistico dopo un periodo di pausa. Una decisione che aveva preso pure Simone Coccia all’inizio della stagione, poi il “richiamo della vasca” è stato troppo forte e da un mesetto è tornato anche lui a far parte del gruppo e nello scorso fine settimana ha gareggiato nella categoria Cadetti avvicinandosi ai suoi tempi migliori. Ma il comportamento in generale di tutti i ragazzi scesi in vasca è stato positivo, la strada è sicuramente giusta”. Un buon test per preparare al meglio i prossimi appuntamenti: “Nel week-end del 25 e 26 gennaio prossimo torneranno in vasca sia i grandi, presso la piscina di Pietralata, sia gli Esordienti A: è evidente che ci aspettiamo ulteriori buoni responsi” rimarca Cordasco.