Tc New Country Frascati, il tennis è senza età

Frascati (Rm) – Il tennis? Uno sport senza età. Lo sanno benissimo al Tc New Country Frascati dove da sempre è possibile vedere imberbi ragazzini di talento impugnare la racchetta in contemporanea con “più esperti” atleti di un’altra epoca. In tale ottica il circolo di via dell’Acquacetosa per la prima volta ha voluto sposare il progetto del circuito “Veterani Numero blu”, una manifestazione organizzata in collaborazione col comitato regionale Lazio della Fit. La kermesse vuole essere un contributo per la promozione dell’importante settore Veterani, dove ogni singolo atleta deve essere al centro delle attenzioni dell'organizzazione, sia per lo stato dei campi, delle palle, dei premi e della disponibilità sugli orari di gioco. Dal 12 al 20 ottobre prossimi, il Tc New Country Frascati (in contemporanea col Tc Tor Carbone di Roma) ospiterà la quarta e ultima tappa della kermesse dedicata ai tennisti un po’ più in là con gli anni. Presso il circolo tuscolano sono aperte le iscrizioni per cinque differenti categorie, una al femminile e quattro al maschile. Per gli uomini ci saranno un tabellone dedicato agli Over 55 libero (vale a dire per atleti di seconda, terza, quarta categoria e non classificati), uno Over 55 limitato 4.1, uno Over 60 libero e uno Over 65 libero, mentre per le donne sarà possibile iscriversi solamente al tabellone Over 55 limitato 4.1. Le iscrizioni (che si possono effettuare tramite la mail del circuito, circuitoseniorlazio@gmail.com, o quella del circolo frascatano, admin@newcountryclub.it) rimarranno aperte fino a un paio di giorni prima dell’inizio della manifestazione e ovviamente i tabelloni seguiranno lo schema classico dell’eliminazione diretta. Per la definizione delle teste di serie si terrà conto della singola classifica dell’atleta e (in caso di pari valore) dei punti acquisiti nelle prime tre tappe del circuito “Veterani Numero blu”. Una volta terminati gli eventi che si svolgeranno al Tc New Country Frascati e a Tor Carbone, verrà stilata una classifica generale e i migliori atleti di ogni singola categoria potranno disputare il Master finale che si terrà dal 2 al 10 novembre presso il Ct Eur.