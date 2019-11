Tc New Country Frascati, domenica evento padel

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Non solo la “tradizione” del tennis, non solo l’assoluta novità del pickleball. Al Tc New Country Frascati tutti gli sport che prevedono l’uso di una racchetta sono sempre “di moda” e anche il padel (che va sempre più per la maggiore in tutta Italia) ha avuto un ottimo riscontro da quando il circolo di via dell’Acquacetosa ha inaugurato i due campi specifici per questa disciplina nell’estate del 2017. Nel corso del tempo sono nati folti gruppi di giocatori sia tra i soci del Tc New Country Frascati, sia tra gli appassionati e i semplici curiosi provenienti “dall’esterno”. Lo staff del circolo frascatano ha organizzato qualche evento nel corso del tempo e l’intenzione è quella di intensificare questo genere di attività per allargare ulteriormente la cerchia di interesse attorno al padel. In tal senso domenica (maltempo permettendo) si svolgerà un evento di prova gratuita a cui tutti i curiosi potranno prendere parte in forma totalmente gratuita. Dalle 9,30 fino alle 13 ci sarà la possibilità di essere accolti dai maestri del Tc New Country Frascati (nello specifico Marcello Molinari, Matteo Giudizi e Sergio Baracaglia) che organizzeranno delle partitine di allenamento tra i presenti e spiegheranno le nozioni tecniche di base del padel, i colpi più utilizzati, le dinamiche di gioco e altro ancora. Gli organizzatori consigliano la prenotazione a chi volesse partecipare: un modo per scegliere l’orario migliore ed essere seguiti nella migliore maniera possibile. Il numero da contattare è quello dello 06/9409241 per tutte le informazioni telefoniche, mentre per le prenotazioni è possibile inviare anche un messaggio whatsapp allo 06-9409244 specificando l’orario di arrivo al circolo. Per vedere qualche immagine dei due campi di padel del Tc New Country Frascati si può consultare anche il sito ufficiale del circolo (www.newcountryclub.it) e accedere alla sezione padel.