Tc New Country Frascati: da giugno i corsi estivi di nuoto, acqua gym e acqua fitness

Frascati (Rm) – Non solo i centri di avviamento allo sport estivo. L’attività al Tc New Country Frascati non si ferma mai nemmeno con la fine delle scuole e con l’arrivo del periodo più caldo dell’anno. Vale lo stesso anche per i corsi estivi di nuoto, acqua gym e acqua fitness che “godranno” della notevole novità della piscina scoperta. L’operazione verrà completata nei primi giorni di giugno e come al solito il circolo di via dell’Acquacetosa riserverà questa importante “chicca” a tutti gli appassionati delle discipline acquatiche. “I corsi di nuoto e della ginnastica in acqua sono sempre molto apprezzati – dice il direttore della piscina Elia Laurenti – Ci arrivano richieste da parte di chi ha già frequentato i nostri corsi invernali, ma anche da chi nel corso dell’anno ha praticato altre discipline e in quel periodo vuole comunque dedicarsi ad attività in acqua”. Per ciò che concerne il nuoto, sarà proprio Laurenti (col supporto di Filippo Gaudagni) a portare avanti in prima persona le lezioni. “Dal prossimo 10 giugno e fino a tutto luglio sarà possibile scegliere tra due coppie di giorni: il lunedì e il giovedì o il martedì e il venerdì. I bambini dai 4 ai 12-13 anni potranno fare lezione dalle 16,30 o dalle 17,30, sempre per un’ora. Per ciò che concerne gli adulti (dai 14 anni in su, ndr) gli orari saranno dalle 19 alle 20 del lunedì e del giovedì oppure dalle 18,30 alle 19,30 del martedì e del venerdì. Si potrà optare per un abbonamento per i soli mesi di giugno o luglio o anche per un bimestrale che prevedrà uno sconto. Inoltre chi ha già frequentato i nostri corsi invernali non dovrà nemmeno sostenere il piccolo costo di iscrizione previsto”. Sono in via di definizione gli orari e i giorni dei corsi estivi di acqua gym e acqua fitness, curati più da vicino da Martina Giuliani. Le iscrizioni sono aperte e per ogni tipo di informazione ulteriore ci si può rivolgere direttamente presso la segreteria del circolo di via dell’Acquacetosa oppure telefonando al numero 06-9409244.