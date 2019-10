Tc New Country Frascati, boom di iscrizioni per la scuola tennis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Tradizione e qualità, qualità e tradizione. La scuola tennis del Tc New Country Frascati è più “in voga” che mai e anche quest’anno le risposte dei piccoli appassionati (e delle loro famiglie) è stata entusiasmante. Oltre 180 iscritti tra bambini e ragazzi (dai 4 ai 16 anni) che sono stati affidati alle “cure” dei maestri Sonia Milazzo, Annalisa Ricci, Federica Cucca, Francesco Pitone, Marcello Molinari, Marco Marte e Matteo Giudizi: un staff tecnico di prim’ordine. “Il tennis è uno sport sempre più apprezzato dalle famiglie – dice il direttore sportivo Marcello Molinari – Il motivo? Probabilmente molti pensano, a ragione, che non ci sia l’esasperazione agonistica tipica di altre discipline a causa della quale il giovane atleta rischia di finire in secondo piano o si sente troppo sotto pressione”. Molinari ricorda gli appuntamenti settimanali delle varie fasce d’età: “Gli Under 10 e 12 si possono allenare per due volte a settimana a scelta dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30 o il sabato dalle 14,30 alle 16,30. Gli Under 14 e 16 dalle 16,30 alle 18,30, mentre gli adulti hanno una fascia all’ora di pranzo (13,30) e una serale (19,30): questi ultimi possono anche aggiungere le sedute di preparazione atletica specifiche per il tennis che si tengono il martedì e il giovedì alle 19,30. La preparazione atletica, invece, è già compresa nelle due ore di seduta di allenamento dei bambini e dei ragazzi”. Dalla scuola tennis, poi, si può scegliere di fare un ulteriore salto in avanti. “C’è chi è più pronto o è voglioso di fare un’attività di perfezionamento che è più intensa e che curiamo direttamente io, Marco Marte e Matteo Giudizi – spiega Molinari – La quasi totalità dei ragazzi che fanno parte del settore agonistico del Tc New Country Frascati, ad esempio, è partita proprio dalla nostra scuola tennis per arrivare a giocare tornei federali, avendo un impegno quotidiano con questa disciplina”.