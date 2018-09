Tc New Country Club Frascati (tennis), disputate le cinque finali del “Circuito dei Castelli”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Tc New Country Club Frascati ha ospitato la quarta tappa della nona edizione del “Circuito dei Castelli”, manifestazione dedicata agli atleti (uomini e donne) di Terza e Quarta categoria. Sono stati oltre cento i partecipanti che si sono sfidati dallo scorso 29 agosto e lo spettacolo tennistico è stato sicuramente di buona qualità. Nella giornata di ieri sono andate in scena le finali delle varie categorie che hanno visto spesso protagonisti gli atleti di “casa” del Tc New Country Club Frascati. La finale femminile Open è stata vinta da Alessia Meta (tesserata per il circolo Colle Labirinto) che ha battuto Chiara Maccari (atleta del Tc New Country Club Frascati) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2. Una finale tirata e combattuta, mentre è andata diversamente in quella del tabellone di Quarta categoria femminile dove c’è stata la sfida “in famiglia” tra Lavinia Aluisantonio e Chiara Cesolari con la prima che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-1, 6-3. Per ciò che concerne il torneo maschile, negli Open ha trionfato Stefano Taricapone (Punta del Lago) che ha piegato la resistenza di Emanuele Cuppitelli (Parco degli Acquedotti) con un duplice 6-3. In questo tabellone va segnalato l’approdo agli ottavi di finale da parte di cinque dei sei componenti della squadra di serie D1 del Tc New Country Club Frascati, vale a dire Daniele Tiburzi, Mirko Mariani, Edoardo Mariani, Christian Russo e Marco Giampaoli, con il solo Davide Papino estromesso dai migliori sedici del torneo al termine di un match molto combattuto. Il circolo tuscolano ha festeggiato una vittoria anche nel tabellone di Quarta categoria degli uomini: Daniele Tiburzi ha dominato la finale contro Roberto Macaluso (Colle Labirinto), imponendosi con un eloquente 6-2, 6-0. Finale “fratricida” anche nel torneo Nc maschile con Antonio Verruccio (che tra l’altro ha superato anche tre turni del tabellone di Quarta categoria) che si è imposto su Walter Volpe per 6-4, 6-3. La tappa frascatana del “Circuito dei Castelli”, che ha richiesto al circolo tuscolano un grande sforzo organizzativo, è stata molto partecipata e ha riscosso il tradizionale riscontro positivo da parte di appassionati e partecipanti.