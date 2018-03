Tc New Country Club Frascati (tennis), domenica parte la serie C

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Si sta per accendere il “motore” della serie C maschile, la prima squadra del settore agonistico del tennis del Tc New Country Club Frascati. Il maltempo dello scorso week-end ha cancellato la prima giornata di campionato, quella in programma con l’Antico Tiro a Volo. Ma domenica dovrebbe essere la volta buona: l’avversario sarà l’Accademia Montani a cui il gruppo tuscolano farà visita presso il circolo romano situato in zona Tiburtina. A difendere i colori del Tc New Country Club Frascati saranno Marcello Molinari, Marco Marte, Matteo Giudizi e i fratelli Federico e Alessandro Bellifemine che nel girone sfideranno, oltre alle due compagini già citate, anche l’Oasi di Pace, il Tc Sardegna di Terracina e il Villa Borghese di Nettuno. Le prime due classificate guadagneranno la possibilità di giocare nel “tabellone promozionale”, la terza sarà direttamente salva, la quarta e la quinta giocheranno i play out mentre l’ultima retrocederà direttamente in serie D1. A proposito di questa categoria, il campionato inizierà l’8 aprile prossimo e il Tc New Country Club Frascati avrà una squadra maschile e una femminile ai nastri di partenza: tra gli uomini giocheranno Mirko Mariani, Christian Russo, Marco Giampaoli, Daniele Tiburzi, Edoardo Mariani e Davide Papino, tra le donne Chiara Maccari, Anna Croce, Sonia Milazzo e Letizia Mastromarino. Il 25 aprile sarà la volta della D2 (con il circolo frascatano che avrà almeno due squadre maschili e una femminile) e il 2 giugno toccherà alla D3 e alla D4 (con un “plotone” di squadre a rappresentare il Tc New Country Club Frascati). Intanto è vicina alla conclusione anche la “Coppa Gabbiani” e tante squadre del circolo di via dell’Acquacetosa Anagnina sono protagoniste. La compagine di Terza categoria maschile (composta da Mirko ed Edoardo Mariani, Christian Russo e Giampaoli) è in semifinale nel tabellone principale e se la vedrà contro la vincente della sfida tra Ministero Affari Esteri e Empolum 1983. Semifinale anche per la Terza categoria femminile (composta da Chiara Maccari, Anna Croce e Sonia Milazzo) che nel tabellone “consolazione” giocherà contro la MD Tennis Team, ma anche per la Quarta categoria femminile (Stefania Bernardini, Guendalina Scorcelletti, Susanna Lo Iacono, Alessia Biasciutti) che nel tabellone consolazione Elite sfiderà il Capineri Team. Nello stesso tabellone c’è un’altra squadra del Tc New Country Club Frascati in semifinale contro D’Innocenzo Tennis Team, vale a dire il gruppo formato da Monica Giarei, Luciana Amato, Lavinia Aluisantonio e Marta Incitti. Infine nella Quarta categoria femminile è nella finale del tabellone consolazione Elite perdenti il gruppo composto da Chiara Cesolari, Roberta Raulli, Laura Maggiorani e Livia Stortini che giocherà contro l’Acquasanta, mentre nel tabellone femminile limitato 4.6 ha raggiunto la semifinale il team composto da Flavia Ferrara, Ornella Loreti, Rosaria Montermini, Elena Tiripicchio e Sabrina Pizzaroni che aspetta la vincente della sfida tra Le Molette e i Gabbiani. Intanto sono iniziate le fatiche delle squadre Under 14 nel campionato Fit: il gruppo composto da Luca Biazzetti e Valerio Graf ha vinto la prima gara con l’Albatros, l’altro formato da Erik Molinari, Antonio Guarriello, Matteo Botea e Danilo Mancini ha perso col Nomentano, mentre la squadra femminile composta da Matilde Gualdi e Fabiola Schincaglia ha ceduto col Colleferro. Esordirà contro il 3G Tennis il team formato da Giorgia Monaco e Beatrice Ranieri nell’Under 12 rosa.