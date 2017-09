Tc New Country Club Frascati, ecco la novità: dal primo ottobre via ai corsi di padel

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ la “moda” dell’ultimo periodo, una disciplina che sta prendendo sempre più piede e riscuotendo interesse. E’ il padel che ha superato la quota dei diecimila giocatori in tutta Italia e che sta vedendo nascere nel nostro Paese decine di nuovi campi. Il Tc New Country Club Frascati non poteva non organizzarsi in tal senso e così già dallo scorso luglio il circolo di via dell’Acquacetosa ha inaugurato due nuovissimi campi che già sono stati riempiti da appassionati di tennis e non solo. «L’interesse verso il padel è sicuramente molto alto e ne abbiamo avuto la conferma nel periodo immediatamente successivo all’inaugurazione dei campi» conferma Marcello Molinari, direttore sportivo del Tc New Country Club Frascati. Anche in considerazione di questo, il circolo frascatano ha organizzato delle lezioni e soprattutto dei corsi per ragazzi che prenderanno il via dal prossimo primo ottobre. «Le lezioni sono individuali, sono aperte alle persone di tutte le età e vengono concordate di volta in volta con l’interessato – spiega Molinari -, mentre i corsi hanno una durata di otto mesi con due sedute a settimana in giorni e orari che definiremo a breve». L’idea del Tc New Country Club Frascati è provare a creare un settore agonistico anche per il padel. «L’intenzione è quella, tenteremo di concretizzarla nel giro di poco tempo» conferma Molinari. D’altronde il padel è una disciplina che ha solo alcuni aspetti comuni al tennis, ma si tratta di uno sport decisamente differente e quindi bisogna lavorare sulle varie sfumature tecniche per poter avere un “bagaglio” completo. Intanto domenica proprio sui nuovi campi di padel si terrà un torneo aperto a chiunque al costo di iscrizione di 8 euro (basterà semplicemente essere provvisti di certificato medico sportivo non agonistico) che partirà al mattino dalle ore 10 con fasi finali in programma dalle 16 in poi. Le partite (almeno due sono garantite) si giocheranno sulla distanza di un set, inoltre i bambini presenti durante la pausa pranzo (14,30-16) potranno provare gratuitamente il padel con l’aiuto dei maestri del Tc New Country Club Frascati. Intanto proseguono le attività tennistiche dei ragazzi dell’agonistica che fino a metà ottobre avranno la possibilità di migliorare la propria classifica attraverso la partecipazione ai tornei organizzati dalla Federazione. Per gli altri soci, invece, a fine mese c’è in programma l’appuntamento con la Coppa Castelli di doppio che richiama sempre un buon numero di appassionati.