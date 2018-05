Il Tc New Country Club Frascati nuoto fa festa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una scuola sempre più affermatasi nel tempo, basti pensare ai diversi ragazzi che dal settore agonistico hanno spiccato il volo verso importanti società natatorie di Roma. Il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati si fregia di un’altra bella soddisfazione, stavolta coi ragazzi della Scuola nuoto e della pre-agonistica. Domenica scorsa, a Tivoli, il circolo di via dell’Acquacetosa ha conquistato nettamente il primo posto nella classifica per società ai campionati regionali Csain andati in scena a Tivoli. «Dopo quattro tappe disputate negli scorsi mesi – racconta il direttore della piscina Elia Laurenti -, domenica è stato organizzato l’appuntamento conclusivo di questa manifestazione e il Tc New Country Club Frascati ha partecipato con quasi quaranta atleti. Si sono disputate gare su tutti gli stili (stile, dorso, rana e delfino, ndr) per le quattro categorie di riferimento: gli Esordienti C, che hanno nuotato sulla distanza dei 25 metri, e poi anche gli Esordienti A e B e i Ragazzi, che hanno nuotato sui 50 metri. Il livello di competitività dei nostri ragazzi è stato davvero notevole e abbiamo conquistato un gran numero di podi e di ottimi piazzamenti che ci hanno permesso di festeggiare il titolo regionale per società bruciando i team concorrenti della Salvetti e della De Gregorio, compagini romane che hanno concluso al secondo e terzo posto della classifica generale. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto che testimonia una crescita importante da parte di questi ragazzi: già l’anno scorso concludemmo al secondo posto in questa speciale classifica, quest’anno ci sono state anche alcune new entry che hanno ulteriormente migliorato la qualità del gruppo» rimarca Laurenti. Il segreto sta soprattutto nel “motore”. «Anche a Tivoli, assieme al sottoscritto, era presente l’intero staff tecnico del settore nuoto del Tc New Country Club Frascati: da Daniele Tavelli e Davide Cordasco, rispettivamente responsabile e primo collaboratore nel settore dell’agonistica, agli altri due tecnici Martina Giuliani e Paola Mariani, senza dimenticare la fondamentale dirigente accompagnatrice Carla Sellati».