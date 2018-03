Tc New Country Club Frascati, Marte e i talenti del settore tennis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’attività del settore agonistico del tennis del Tc New Country Club Frascati è ormai a pieno ritmo. Sono diversi i tornei che si stanno disputando sia a livello individuale che di squadra. Marco Marte, uno dei maestri dello staff tecnico del club tuscolano, fa una panoramica sui ragazzi che si stanno mettendo più in luce. «Alessandro Bellifemine e suo fratello Federico sono ormai in pianta stabile con la prima squadra maschile che milita in serie C e che ha disputato la prima partita di campionato contro l’Accademia Montani. Alessandro faceva già parte del gruppo dalla passata stagione, mentre l’ingresso di Federico è più recente: entrambi hanno già giocato dei tornei Open (dove non ci sono limiti di età e categoria) e hanno dato delle buone risposte. Poi c’è Letizia Mastromarino che sta smaltendo le remore legate al grave infortunio al ginocchio subito qualche tempo fa. E’ rientrata in campo da qualche mese e sta pian piano recuperando la condizione migliore, anche se deve ancora cancellare qualche piccola e comprensibile “paura”». C’è poi tutta una serie di ragazzi molto promettenti che gareggiano nelle categorie dall’Under 14 in giù. «Luca Biazzetti e Valerio Graf, ad esempio, hanno da poco superato il girone di prima fase del campionato Under 14 a squadre da primi della classe e tra l’altro Luca ha già accumulato punti utili per passare di categoria (diverrà 4.1, ndr) – rimarca Marte – Anche la squadra femminile della medesima categoria, formata da Fabiola Schincaglia e Matilde Gualdi, ha disputato due partite con un bilancio “in equilibrio” di una vittoria e una sconfitta. Va sottolineato, inoltre, che il nostro Under 12 Matteo Biazzetti è tra i più bravi del Lazio e spesso partecipa a degli importanti raduni giovanili. Non vanno dimenticate, infine, le squadre Under 14 maschile (quella con Erik Molinari, Matteo Botea, Danilo Mancini e Antonio Guarriello, ndr) e Under 12 femminile (con Beatrice Ranieri e Giorgia Monaco, ndr) che hanno fatto la loro prima esperienza in campionati federali senza sfigurare».