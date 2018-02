Tc New Country Club Frascati lancia il touch tennis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il tennis in tutte le sue sfaccettature. Non solo quello “tradizionale” o il sempre più affermato padel: il Tc New Country Club Frascati non vuole farsi mancare nulla e da qualche tempo ha inaugurato un nuovo campo in erba sintetica per il touch tennis. La disciplina nasce agli inizi degli anni 2000 a Londra per merito di un papà che, per facilitare i figli col tennis classico, cominciò ad allenarli con delle palle di spugna e delle racchette più piccole. Da quel momento ideò un vero e proprio “nuovo” sport: oltre alla ristretta misurazione delle racchette (della obbligatoria grandezza di 21 pollici) e le particolarissime palline di spugna (di dimensioni maggiori rispetto a quella del tennis tradizionale) si modifica anche l’ampiezza del campo di gioco: 12 metri in lunghezza, 5 in larghezza. Per ciò che concerne il punteggio, vince chi si aggiudica due set su tre giocati sulla “breve distanza” dei quattro games (e sul 3-3 il tie break arriva a 5 punti). Nel giro di poco tempo, il touch tennis ha preso piede tanto da avere delle classifiche ufficiali molti simili a quelle dell’Atp. In Italia la disciplina è ancora poco praticata e il Tc New Country Club Frascati è di fatto il primo circolo del Lazio dove già è stata disputata qualche partita. «Vogliamo far conoscere ai nostri soci il touch tennis che è sicuramente un tipo di sport molto divertente – dice il direttore sportivo Marcello Molinari – L’obiettivo è cercare di creare un seguito di appassionati nel Lazio e di portarli magari a sfidare giocatori di altre regioni italiane, dove il touch tennis è stato promosso da personaggi come Marco Catalano (in Piemonte, ndr), Alessandro Ceccarelli (in Lombardia, ndr) e Alessandro Rossi (in Toscana, ndr)». Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività, intanto, è stata creata anche una pagina Facebook “Touchtennis Lazio”. La strada da percorrere è lunga, ma al Tc New Country Club Frascati non mancano passione e organizzazione: a tal proposito una prima spinta agli interessati può arrivare già domenica prossima. «Abbiamo organizzato una giornata dedicata al touch tennis proprio presso il nostro circolo – sottolinea Molinari – Faremo disputare a chi sarà presente delle partite di prova per far conoscere ancora meglio questo tipo di disciplina».