Tc New Country Club Frascati amplia lo staff

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Tc New Country Club Frascati cura i dettagli e ha deciso di inserire nello staff le figure del nutrizionista, del fisioterapista e dello psicologo che affiancheranno quella del preparatore atletico. D’altronde il livello del settore agonistico della scuola tennis ha ormai raggiunto livelli di qualità notevole. «Si è formato nel corso del tempo un bel gruppo di giovani atleti che sono in Seconda categoria – specifica il direttore sportivo Marcello Molinari – Tra l’altro tutti questi ragazzi sono nati e cresciuti tennisticamente nel nostro circolo: li abbiamo seguiti passo dopo passo nel tempo e ora sono arrivati ad un buon livello, anche se ci sono margini per crescere ancora. Inoltre abbiamo alcuni interessanti elementi in età Under 14 e Under 12 che possono fare un percorso simile nel prossimo futuro». La bontà del lavoro dei maestri Marco Marte, Matteo Giudizi e dello stesso Molinari si concretizza nell’evidente crescita sportiva e personale dei vari ragazzi che portano il nome del Tc New Country Club Frascati in giro per i vari tornei regionali e non solo. «In questo periodo i ragazzi stanno sostenendo gli ultimi appuntamenti del 2018, poi tra novembre e dicembre inizierà un’intensa fase di preparazione che sarà “rifinita” a gennaio 2019. Poi dal mese di febbraio del nuovo anno si riprenderà con nuovi tornei». Ma, come detto, il percorso dei ragazzi dell’agonismo parte da lontano, da una Scuola tennis di base che è sempre all’avanguardia. «Anche quest’anno abbiamo ampliato i numeri delle iscrizioni e cerchiamo sempre di fare un’attività di livello per i nostri bambini e ragazzi» sottolinea Molinari. La Scuola tennis del Tc New Country Club Frascati propone lezioni tutti i giorni e coinvolge i bambini dai 4 anni in su con il baby tennis: per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla segreteria chiamando il numero 06-9409241 oppure passando direttamente al circolo di via dell’Acquacetosa.