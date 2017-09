Tc New Country Club Frascati: 40 anni di tennis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’agonistica ha già ricominciato a sudare e a breve tutta l’attività del settore tennis del Tc New Country Club Frascati riprenderà a pieno ritmo con l’inizio della Scuola tennis dall’11 settembre prossimo (o dal 2 ottobre per quanti vorranno aggiungersi in seconda battuta). Un circolo storico per l’attività dei Castelli Romani e non solo, un vero e proprio “ombelico” del mondo tennistico: basti pensare che l’allora commissario tecnico della Nazionale italiana Mario Belardinelli scelse il Tc New Country Club Frascati come sede degli allenamenti per i migliori giocatori azzurri degli anni Ottanta. A quell’epoca Marcello Molinari, attuale direttore sportivo del circolo, era un promettente atlete ed ebbe la possibilità di potersi allenare con i top player italiani. Nel corso degli anni, comunque, il circolo tuscolano ha continuato ad ospitare grandi eventi (come il prestigioso torneo internazionale Atp che ancora adesso è protagonista sui campi in terra rossa del Tc New Country Club Frascati o come la storica “24 Ore di tennis” che vivrà l’edizione 2017 il prossimo 16 settembre) e ha continuato a lanciare giovani talenti nel panorama tennistico nazionale e internazionale tra cui Benedetta D’Avato, Costanza Necchi, Marcella Cucca, Beatrice Lombardo fino ad arrivare a Letizia Mastromarino che l’anno scorso ha guadagnato le finali nazionali nella categoria Under 14, ma anche ad altri suoi compagni di società come Alessandro Bellifemine e Niccolò Petrangeli (classificati 3.1 che possono fare il salto in seconda categoria) o anche Matteo Biazzetti (uno dei più promettenti Under 10 italiani). Sulla scia di questa tradizione di alta qualità e della sua quarantennale attività, la Scuola tennis del Tc New Country Club Frascati è pronta a riaprire i battenti con i piccoli atleti (nuovi e vecchi) che saranno seguiti con meticolosa attenzione dallo staff di maestri composto dallo stesso Marcello Molinari oltre che da Marco Marte, Matteo Giudizi e Roberto Reale.