Tc New Country Club Frascati, riecco la “24 ore di tennis”

Frascati (Rm) – Un anno di pausa, ma ora la mitica “24 ore di tennis” ideata dal Tc New Country Club Frascati riparte con più forza che mai. La data è stata già fissata: si partirà ufficialmente alla mezzanotte di venerdì 22 giugno e si andrà avanti per tutte le 24 ore di sabato 23. «Sarà una 26esima edizione davvero speciale, con tanti vip e magari anche qualche tennista in attività» annuncia il direttore sportivo del circolo frascatano Marcello Molinari. D’altronde la “24 ore di tennis” (a cui possono partecipare tutti i tesserati ai circoli tennistici dei Castelli, di Roma e anche fuori) è un evento che ha acquisito nel tempo un fascino incredibile: la particolarità di giocare a tutte le ore del giorno e della notte la rende una manifestazione unica. Il regolamento sarà sempre il medesimo: si formeranno due mega-squadre, una di colore rosso e l’altra azzurra (per un totale stimato di circa 400 atleti). I vari partecipanti giocheranno per un’ora consecutiva e ogni singolo game conquistato varrà come un punto per la squadra di appartenenza. Allo scoccare della mezzanotte di sabato 23 giugno gli organizzatori daranno lo stop alle partite e a quel punto si passerà al conteggio complessivo dei punti per assegnare la vittoria dell’edizione 2018 a una delle due squadre. La “24 ore di tennis” è stata ricchissima di grandi ospiti nel passato: solo per fare alcuni nomi si ricordano le presenze di Omar Camporese, Flavio Cipolla, Marco Mazzocchi, Massimo Caputi, Gianni Rivera e l’attuale presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. La ghiotta novità di quest’anno sarà rappresentata dalla prima edizione della “24 ore di padel” che si giocherà in contemporanea con quella tradizionale del tennis. «Invitiamo tutti gli appassionati di entrambe le discipline ad iscriversi prima possibile per riuscire a giocare negli orari preferiti» ricorda Molinari. Per ogni tipo di informazione ulteriore e per effettuare le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del circolo di via dell'Acquacetosa oppure telefonando al numero 06-9409244. Oltre all’evento sportivo, come sempre, un grande risalto lo guadagnerà anche quello legato al “palato”: alle ore 23 del venerdì, sempre presso il Tc New Country Club, ci sarà un cocktail di apertura dell’edizione 2018 della doppia “24 ore” e soprattutto attorno alle 21 del sabato una mega cena (con una presenza stimata tra le 600 e le 800 persone tra appassionati, amici del circolo e giocatori) che permetterà a tutti di degustare alcune specialità eno-gastronomiche del territorio di Frascati.