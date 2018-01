Tc New Country Club Frascati, Molinari: "Vogliamo confermarci nel 2018"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Tc New Country Club Frascati vuole confermarsi sugli alti livelli del 2017 con i suoi settori agonistici, quelli del tennis e del nuoto. A parlare delle prospettive del circolo tuscolano è il direttore sportivo Marcello Molinari. «L’anno scorso alcuni nostri ragazzi hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali dei campionati italiani delle loro categorie sia nel tennis che nel nuoto e siamo fiduciosi che la stessa cosa possa accadere anche in questo nuovo anno, magari portando anche qualche atleta in più a queste prestigiose competizioni. In generale ci aspettiamo che tutti i nostri ragazzi crescano e si completino ulteriormente dal punto di vista tecnico, affidandosi ai suggerimenti degli allenatori e dei preparatori». Intanto nel primo vero test a cavallo delle feste natalizie, i giovani tennisti Valerio Graff e Luca Biazzetti hanno fatto un’ottima figura nel torneo internazionale giovanile “Lemon Bowl” che si disputa a Roma: i due atleti hanno vinto entrambi tre partite nella categoria Under 14 di loro competenza, mettendo in mostra una notevole preparazione. A breve, inoltre, prenderà il via la Coppa Gabbiani e il Tc New Country Club Frascati sarà ancora una volta la società più rappresentata nel Lazio con ben 13 squadre ai nastri di partenza. L’agenda di gennaio è ricchissima di impegni anche per il settore nuoto: il 13 e 14 gennaio il gruppo agonistico (Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior) parteciperà al trofeo Sis Roma presso il centro federale di Ostia, poi il 21 gennaio sarà la volta della Scuola nuoto e dei Propaganda che saranno impegnati nella seconda tappa del trofeo Csain a Tivoli e infine il 27 e 28 gennaio tutti gli agonisti sosterranno una trasferta a Siena. Non vanno poi dimenticati gli appuntamenti clou del 2018 in scena presso il circolo stesso. «Il torneo internazionale che si terrà a maggio e per il quale la macchina organizzativa è già partita – dice Molinari – Ma abbiamo anche intenzione di riprendere la mitica “24 Ore di tennis” dopo un anno di pausa e non va dimenticato nemmeno l’evento di nuoto di primavera con i ragazzini della Scuola nuoto e del settore promozionale che riempiranno come sempre il nostro impianto». Il Tc New Country Club Frascati, infine, ricorda che è possibile scaricare l’applicazione “Tennis Club New Country” per Android e Ios: un modo per tenersi costantemente aggiornati sugli orari e le attività del circolo. Allo stesso modo nella sezione “New Country Magazine” del sito ufficiale (www.tennisclubnewcountry.it) si potranno vedere foto e video dei tanti eventi organizzati.