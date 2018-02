Tc New Country Club Frascati (tennis): la bella storia dei fratelli Bellifemine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie C, la prima squadra del settore tennis del Tc New Country Club Frascati, sta sensibilmente abbassando l’età media. Oltre ai componenti “storici” (Marcello Molinari, Marco Marte e Matteo Giudizi, tra l’altro tutti maestri presso il circolo), quest’anno ci saranno due elementi nati e cresciuti nel vivaio del club tuscolano: si tratta dei fratelli Alessandro e Federico Bellifemine, rispettivamente 17 e 18 anni. «La nostra prima squadra è sempre stata composta da atleti cresciuti nel nostro circolo – ricorda Marcello Molinari – Ma ora, al fianco di noi “vecchietti”, ci saranno due ragazzi che hanno preso la racchetta in mano per la prima volta al Tc New Country Club Frascati e ora difenderanno i colori della serie C. Alessandro era già nel giro dei più grandi dalla passata stagione, mentre Federico sarà alla prima esperienza in assoluto. Sono due atleti dalle caratteristiche diverse: Federico è più “aggressivo” e offensivo, mentre ad Alessandro piace di più palleggiare da fondo campo. In ogni caso ci potranno sicuramente dare un contributo concreto». Il campionato di serie C inizierà a fine febbraio e il Tc New Country Club Frascati cercherà anche stavolta di fare una buona figura. «Proveremo ad essere protagonisti e arrivare il più lontano possibile» dice Molinari che poi sottolinea come la “linea verde” del club tuscolano nella serie C avrebbe potuto essere anche più ampia. «C’erano altri due ragazzi, Niccolò Petrangeli e Daniele De Paolis, che avevano fatto lo stesso percorso dei fratelli Bellifemine: cresciuti qui, erano pronti per l’approdo in prima squadra, ma in questa stagione hanno fatto delle scelte diverse. Avere quattro giovani elementi tutti provenienti dal vivaio sarebbe stato un piccolo grande record per il nostro circolo». Un’ipotesi che sembra solo rinviata di qualche tempo. «Nel nostro attuale settore giovanile ci sono già alcuni elementi che promettono molto bene e che sono nati e cresciuti sportivamente al Tc New Country Club Frascati: credo che in due o tre anni gli attuali Under 14 Luca Biazzetti e Valerio Graf, se continueranno il loro percorso di crescita, saranno inseriti nel gruppo della prima squadra».