Tc New Country Frascati, la corsa dell’Under 18 maschile si ferma alle semifinali regionali

Frascati (Rm) – Che il gruppo fosse forte era cosa nota già a inizio stagione. Ma l’Under 18 maschile del Tc New Country Frascati, composta da Alessandro Bellifemine, Lorenzo Gessani e Tiziano Pagliarini, ha saputo confermare sul campo le sue qualità. I ragazzi frascatani sono arrivati fino al girone finale a quattro della categoria, poi venerdì scorso si sono dovuti arrendere alla forte squadra della Davis 76 nella kermesse disputata presso i campi del Ct Eur, mentre l’altra semifinale ha messo di fronte la squadra del circolo padrone di casa e Le Magnolie. A seguire sul posto la squadra del Tc New Country Frascati c’era il maestro Marco Marte. “Essere arrivati alle semifinali è sicuramente un risultato soddisfacente: i ragazzi avevano potenzialità importanti e hanno saputo fare un buon percorso. Nella semifinale contro la Davis 76 hanno lottato, ma si sono dovuti arrendere alla superiorità dell’avversario”. Nei due singoli non sono riusciti a spuntarla né Alessandro Bellifemine, né Lorenzo Gessani, di conseguenza il doppio (che sarebbe stato superfluo) non è stato disputato. “Il primo ha perso con Fioriti, un avversario molto regolare e difficile da sorprendere. Il secondo ha perso 7-6, 6-3 contro Bocaloni e indubbiamente il momento di svolta della partita è stato il tie break del primo set. Comunque i nostri ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano” dice Marco Marte. I tre atleti tuscolani sono presenti nel tabellone del torneo Open “Città di Frascati” da duemila euro di montepremi (sia per gli uomini che per le donne) che si concluderà con le finali di domenica prossima. “Questi ragazzi fanno parte anche della nostra prima squadra e stanno dando un valido contributo – aggiunge Marte – La loro stagione, finora, è stata sicuramente positiva e ovviamente hanno ancora dei margini di crescita importanti”.