Tc New Country Frascati (tennis), squadre Under 16 hanno iniziato campionato di categoria

Frascati (Rm) – Sono partiti i campionati a squadre giovanili organizzati dal comitato regionale della Federazione Italiana Tennis (Fit Lazio) e il Tc New Country Frascati incrocia le dita per i suoi due gruppi Under 16, uno femminile e uno maschile. Quello “rosa” è composto da Fabiola Schincaglia, Beatrice Ranieri, Sara Ianiero e Matilde Gualdi: “Sono ragazze quasi tutte alla prima esperienza in questo genere di competizioni e dunque dovranno puntare semplicemente a crescere e a entrare nell’ottica di una partita “vera” – dice il direttore sportivo del circolo tuscolano Marcello Molinari – Nella prima sfida del girone hanno perso lottando, ma come detto il risultato nel loro caso ha un valore relativo”. Il discorso è un po’ diverso per ciò che concerne l’Under 16 maschile formata da Gaetano Giucastro, Matteo Biazzetti, Valerio Graf e Antonio Guarriello: “Questa squadra ha qualità importanti e punterà alla vittoria del girone e a comportarsi bene nel tabellone regionale. Il loro percorso è iniziato con due vittorie in altrettanti incontri della prima fase, a conferma delle buone qualità tecniche di cui sono in possesso. Anche questo gruppo, come quello femminile, conta su ragazzi cresciuti nella nostra scuola tennis, fatta eccezione per Giucastro che da quest’anno si allena nel nostro circolo”. Tutti questi giovani atleti, comunque, non si limiteranno alla sola esperienza dell’Under 16: “Sia le ragazze che i ragazzi saranno aggregati alle selezioni maggiori e potranno fare esperienza anche nei campionati a squadre “dei grandi” – sottolinea Molinari – Inoltre Graf e Biazzetti inizieranno ad affacciarsi addirittura nel gruppo della serie C che inizierà il campionato il prossimo 8 marzo”. Intanto sono cominciati anche i campionati promozionali (vale a dire non agonistici) organizzati dalla Fit Lazio e anche in questo caso il Tc New Country Frascati avrà ai nastri di partenza ben quattro squadre composte da giovani tennisti dai 7 ai 12 anni: un modo per cominciare a prendere confidenza con il clima partita e poi magari tuffarsi in futuro nel mondo dell’agonistica.