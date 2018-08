Tc Frascati (tennis), Molinari: "La novità “Hot stage”? Da ripetere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Tc New Country Club Frascati non va in vacanza. Presso il circolo tuscolano di via dell’Acquacetosa terminerà oggi un evento iniziato lunedì e denominato “Hot stage” (un nome perfettamente calzante con le temperature del periodo). Un’idea nata e portata avanti da Marcello Molinari che ha potuto contare sulla collaborazione di Riccardo Sinicropi (ex giocatore professionistico) e Marcella Cucca, che è stata atleta del Tc New Country Club Frascati. «Lo stage era dedicato ai giovani tennisti Under 18 tesserati Fit che avessero già una base tecnica discreta, insomma non era un evento per principianti – dice Molinari -. Abbiamo diviso i partecipanti per fasce d’età e livello tecnico e abbiamo condotto con loro un’intensa settimana di allenamenti. Nello specifico i ragazzi, dopo aver fatto attivazione al momento del loro arrivo al circolo al mattino, sono passati subito alla fase di campo con allenamenti specifici sugli appoggi, sui colpi e su altri fondamentali della nostra disciplina. Inoltre abbiamo portato i ragazzi in sala video e abbiamo mostrato loro le immagini dell’esecuzione di certi gesti tecnici da parte dei campioni del tennis. Successivamente abbiamo anche registrato i loro allenamenti visionandoli al computer, mettendoli a confronto con quelli dei “big” e cercando di dare alcuni suggerimenti per migliorare. Poi nel pomeriggio abbiamo lasciato spazio alle partite tra i vari ragazzi, ma sempre con la presenza a bordo campo di un coach per correggere e dare supporto in maniera istantanea». Insomma l’“Hot stage” è stato un esperimento interessante che ha avuto pure una buona risposta. «E’ la prima volta che organizziamo qualcosa di questo genere in questo periodo – rimarca Molinari – Sono arrivati atleti da diverse regioni d’Italia e siamo contenti di questo. Sicuramente torneremo ad organizzare uno stage di questo tipo anche in futuro perché crediamo possa aiutare il percorso di crescita dei ragazzi». Il Tc New Country Club Frascati è davvero una fucina di iniziative e nemmeno il caldo afoso di questi giorni sembra limitarne le idee.