Tc New Country Frascati (tennis), squadre giovanili agonistiche ai nastri di partenza

Frascati (Rm) – Le squadre agonistiche del settore tennis del Tc New Country Frascati hanno acceso i motori. Nelle scorse ore alcune hanno già debuttate nei campionati federali e altre lo faranno a breve. A rompere il ghiaccio sono stati i ragazzi dell’Under 16: la squadra formata da Valerio Graf, Angelo Pistilli e Leonardo Pocci ha esordito con un rotondo successo contro La Signoretta. Esordio rinviato per l’Under 16 femminile composta da Matilde Gualdi, Sara Ianiero, Maria Marsili, Fabiola Schincaglia, mentre inizieranno rispettivamente il 12 e 13 febbraio prossimi l’Under 12 femminile (Agnese Gualdi, Nicole Ianiero e Beatrice Ranieri) e l’Under 14 maschile (Francesco Camasta Appolloni, Silvano Cerasoli e Antonio Guariello), mentre ci vorrà più tempo per vedere in campo l’Under 18 maschile affidata alla talentuosa coppia composta da Alessandro Bellifemine e Lorenzo Gessani (che tra l’altro sono anche nel giro della prima squadra) che esordirà il 29 marzo. «Nutriamo delle buone aspettative su tutti i gruppi e in particolare sull’Under 18 che ha possibilità di fare ottime cose nella sua categoria» specifica il direttore sportivo e maestro Marcello Molinari. Il circolo frascatano non conta solo su un corposo e qualitativo settore agonistico, ma anche su alcuni gruppi promozionali che faranno sempre campionati federali. C’è il gruppo della categoria “Super green” (ragazzi nati nel 2005 e 2006) che è formato da Massimiliano Torelli, Cecilia Rubini e Davide Urbani, la categoria “Green” (nati nel 2007 e 2008) composto da Simone Carusi, Sofia Favoriti, Marco Battelli, Gaia Sardellitti, Alessandro De Angelis, Cristian Victor Nan e Lorenzo Morganti e infine la categoria “Super orange” (nati tra il 2009 e il 2011) che conta su Daniele Boca, Greta Gallese, Edoardo Ruggeri, Angela Missori, Christian Di Casola, Damiano Moro e Matteo Piacitelli. Un “esercito” di piccoli tennisti che terrà in alto i colori del Tc New Country Frascati.