Tc New Country Club Frascati, corsi di Scuola nuoto e acqua gym pure d’estate

Frascati (Rm) – L’estate, maltempo permettendo, è ormai vicina. Ma al Tc New Country Club Frascati non si va in vacanza, almeno per ciò che concerne i corsi di Scuola nuoto e acqua gym. Appuntamenti fissi nel corso del periodo invernale che, però, da qualche anno a questa parte stanno avendo anche una fortunata e seguita coda anche in estate. A breve la piscina del circolo di via dell’Acquacetosa verrà “scoperta”, nel senso che verrà rimosso come di consueto il pallone tensostatico che la protegge da settembre a maggio. E in questa nuova affascinante versione, la piscina del Tc New Country Club Frascati ospiterà anche i corsi estivi di Scuola nuoto e acqua gym. «La richiesta di proseguire queste attività è sempre stata abbastanza importante – sottolinea il direttore della piscina Elia Laurenti – Anche quest’anno, per i bambini dai 4 ai 12 anni ci sarà possibilità di fare corsi di Scuola nuoto nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 e dalle 17,30 alle 18,30 oppure nei giorni di martedì e venerdì con gli stessi orari. Inoltre porteremo avanti anche i corsi per adulti che si terranno il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 20 oppure il martedì e il venerdì dalle 18,30 alle 19,30». Come detto, ci sarà una “versione estiva” anche per il corso di acqua gym. «In questo caso i giorni di lezione sono stati programmati al lunedì e giovedì dalle 13,45 alle 14,45 oppure al martedì e venerdì dalle 19 alle 20. Il mercoledì, infine, ci sarà la doppia lezione sia all’ora di pranzo che a cena» spiega Laurenti che poi aggiunge: «Per i corsi di acqua gym inizieremo a introdurre degli attrezzi come l’hydrobike o il Water Walker, vale a dire una sorta di tapirulan acquatico. Strumenti che saranno protagonisti di alcuni innovativi corsi a partire da settembre. Sarò proprio io a curare direttamente questi corsi che ovviamente sono aperti non solo a coloro che già facevano l’attività invernale, ma a tutti quelli che hanno voglia di sport anche nel periodo estivo» conclude il direttore della piscina del Tc New Country Club Frascati.