Tc New Country Frascati protagonista ai campionati regionali di nuoto

Frascati (Rm) – Sono giorni da applausi per i giovani atleti del Tc New Country Frascati. I tesserati del club tuscolano sono stati protagonisti sia nel nuoto che nel tennis. Nella prima disciplina, sono arrivate tante soddisfazioni nei campionati regionali estivi che si sono tenuti tra lo Stadio del Nuoto e il centro federale di Pietralata a Roma. A brillare è stata soprattutto la stella di Sofia Andrea Bellani che nella categoria Juniores è riuscita a conquistare ben tre medaglie: un doppio argento sui 100 e 200 delfino e un terzo posto nei 400 misti. Tra l’altro la Bellani parteciperà ai prossimi campionati italiani (di scena sempre allo Stadio del Nuoto di Roma) gareggiando il primo agosto sui 200 delfino e sui 400 misti e il 3 agosto nella specialità dei 100 delfino. “Sofia ha fatto un autentico exploit, è stata davvero bravissima confermando i notevoli progressi compiuti ultimamente – dice il tecnico Daniele Tavelli che assieme a Davide Cordasco ha seguito i ragazzi del Tc New Country Frascati in gara – Ora preparerà l’appuntamento dei campionati italiani, ma senza avere alcuna pressione di risultato addosso: lei è una ragazza molto tosta dal punto di vista mentale”. La Bellani è stata l’unica atleta del Tc New Country Frascati ad andare a medaglia nei campionati regionali, ma non è stata la sola a meritare gli applausi di Tavelli. “Nel complesso le cose sono andate molto bene. Vorrei sottolineare pure la prova di Simone Miron, che nella categoria Ragazzi ha disputato le finali sui 200 dorso e 200 misti, sfoderando buone prestazioni anche su 100 dorso, 400 misti e 100 rana. Molto brave anche Chiara Del Giudice tra le Junior e Martina Cannone tra le Cadette, ma pure Gianmarco Gindre tra gli Junior è stato protagonista di una prova di tutto rispetto. Siamo contenti, in generale, della crescita del nostro gruppo di ragazzi facilitata anche dalla costante e preziosa collaborazione delle famiglie di questi giovani atleti durante la stagione”. Le ottime notizie per il Tc New Country Frascati, come detto, non si sono limitate al nuoto: Alessandro Bellifemine è stato autore di una serie di ottime partite nell’Open di Bracciano. La corsa del promettente tennista del circolo tuscolano si è fermata solo all’ultimo atto, al cospetto di Marco Viola.