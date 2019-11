Tc New Country Frascati (nuoto), il settore agonistico ha messo nel mirino le prime gare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore agonistico del nuoto del Tc New Country Frascati sta per cominciare a fare sul serio. I ragazzi del responsabile tecnico Daniele Tavelli e del suo stretto collaboratore Davide Cordasco stanno per affrontare i primi test ufficiali stagionali: “Nel week-end del 16 e 17 novembre avremo un doppio impegno – racconta Tavelli – A Frosinone saranno di scena i “categoria” (vale a dire gli atleti che rientrano nelle categorie maggiori che vanno dai Ragazzi agli Assoluti, ndr) per la prima prova regionale, mentre in una sede da stabilire saranno protagonisti gli Esordienti A e B e i Propaganda nella prima tappa del trofeo Csain. La settimana successiva, invece, gli stessi Esordienti A parteciperanno al “Trofeo Gaetano Lanzi” presso il centro federale di Pietralata a Roma”. Insomma una seconda metà di novembre ricca di impegni, anche se la condizione del gruppo tuscolano non potrà essere la migliore: “I ragazzi hanno lavorato tantissimo e sono “sotto carico”, ma vediamo che tipo di risposte daranno nelle prime prove ufficiali” dice ancora Tavelli che, anche quest’anno, sarà affiancato da Davide Cordasco. Nello staff, però, è entrato anche Jhon Jairo, un ragazzo che fino a poco tempo fa è stato suo allievo e tra l’altro è rientrato a far parte del gruppo agonistico pure da atleta: “Jhon lavorerà a stretto contatto con Davide, che allo stesso modo è stato mio allievo tempo fa e poi ha cominciato il percorso da allenatore. Si occuperanno dei Propaganda e degli Esordienti B e A e ho piena fiducia in loro. Mi fa piacere che anche Jhon abbia intrapreso questa strada, segno che sono riuscito a trasmettergli la mia passione per questa disciplina e anche per l’insegnamento ai ragazzi”. Nel gruppo del settore nuoto agonistico del Tc New Country Frascati sono entrati anche alcuni ragazzi provenienti da altre società: “Ne stiamo valutando le qualità e le prime gare serviranno anche a questo” conclude Tavelli.