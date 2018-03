Tc New Country Club Frascati (nuoto): Tosolini conquista il pass per i campionati italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La squadra che rappresenterà il settore agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati ai prossimi campionati italiani si arricchisce di un protagonista. Si tratta di Valerio Tosolini che ha strappato il pass sui 200 rana nelle finali regionali tenutesi nello scorso fine settimana tra le piscine federali di Pietralata (dove erano impegnati i Ragazzi) e Ostia (dove c’erano le categorie Cadetti e Junior). «Decisamente una bella prestazione, non ci aspettavamo che potesse andare così forte, ma è entrato in vasca con grande determinazione – commenta il responsabile del settore nuoto del Tc New Country Club Frascati Daniele Tavelli – La crescita di Valerio è stata prorompente negli ultimi mesi tanto che l’anno scorso riuscì a partecipare alle finali regionali B per il rotto della cuffia e invece quest’anno andrà ai campionati italiani Ragazzi». Tosolini si aggiunge ai compagni di società Francesca Romana Furfaro e Federico Mariotti e alle tre staffette: saranno loro a difendere i colori del club tuscolano nella kermesse che andrà in scena a Riccione dal 22 al 28 marzo prossimi. Ha solo sfiorato la qualificazione Andrea Panza, autore comunque di una eccellente prestazione complessiva. «Ha nuotato bene sui 100 e 200 rana, facendo un sorprendente 200 misti e pure un ottimo 100 stile. Anche se lui “smania” per ottenere risultati ancora migliori, deve solo stare tranquillo perché ha potenzialità notevoli e sicuramente le esprimerà in tutto e per tutto al più presto». Nelle kermesse della scorsa settimana sono arrivate altre medaglie da Francesca Romana Furfaro (50, 100 e 200 dorso) e da Sofia Bellani (50 delfino), ma vanno segnalate anche le buone prestazioni di Simone Miron, della “new entry” Emanuele Di Giovanni, di Martina Ciavaglia, Martina Di Bisceglia, Silvia Mercuri, Chiara Del Giudice e Michela Catarinozzi. Come detto, il mese di marzo del Tc New Country Club Frascati si concluderà col botto con la presenza corposa a Riccione, mentre domenica prossima sarà tempo di Csain con l’ultima tappa da disputare a Tivoli prima delle finali di questa competizione dedicata ai piccoli atleti della Scuola nuoto e del settore Propaganda.