Tc New Country Club Frascati (nuoto), Tavelli: "Che brave le debuttanti"

Frascati (Rm) – Il settore agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati ha messo di nuovo il “muso” fuori dalla regione. Come spesso capitato nel corso della lunga gestione tecnica affidata al responsabile Daniele Tavelli, il gruppo dei ragazzi tuscolani ha partecipato ad una gara non prettamente laziale: più precisamente gli atleti del Tc New Country Club Frascati sono stati in quel di Siena nello scorso fine settimana. «Abbiamo deciso di partire un giorno prima rispetto al solito – racconta Tavelli – In questo modo abbiamo potuto fare un giro nella bella città toscana sia il venerdì sera che il sabato mattina per poi “tuffarci” nelle gare sabato pomeriggio e nell’intera giornata di domenica. Stavolta non ci sono stati grandi riscontri anche perché il gruppo è stato molto “sollecitato” dal punto di vista della preparazione atletica nei giorni precedenti. Le note più belle sono arrivate da quattro ragazze che erano alla prima trasferta assoluta e che di fatto provengono dal gruppo Csain dello scorso anno: si tratta di Sara De Finis, Giulia Manzo, Valeria Puleio e Giulia Garzotta. Le prime tre hanno gareggiato nella categoria Ragazze, mentre Giulia (la più piccola del gruppo per età, ma con un fisico imponente, ndr) si è esibita tra gli Esordienti A. Sono molto contente della personalità che hanno messo in vasca: sono state tutte molto brave e hanno risposto in maniera positiva a questa loro prima esperienza di questo tipo». Come sempre per ogni trasferta organizzata, Tavelli rimarca «l’importanza di questi appuntamenti soprattutto in ottica di spirito di gruppo. Inoltre vorrei ringraziare la preziosa collaborazione che mi hanno fornito Davide Cordasco, Francesco Caldara e Paola Mariani, davvero fondamentali nell’opera di gestione del gruppo». Chiusa la parentesi toscana, il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati guarda agli appuntamenti del prossimo fine settimana. «Domenica avremo cinque staffette femminili in gara ai campionati regionali che si disputeranno a Pietralata: gareggeremo sui 4x100 stile nelle categorie Ragazze, Juniores e Cadette, poi anche nella 4x100 mista Juniores e Cadette. La settimana successiva, invece, sarà la volta delle staffette maschili» conclude Tavelli.