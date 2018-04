Tc New Country Club Frascati (nuoto), grande festa per le gare “Primavera sprint”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati ha celebrato domenica scorsa l’evento tradizionale delle gare “Primavera sprint”, una manifestazione ideata dal club tuscolano e organizzata dal direttore della piscina Elia Laurenti con il supporto dell’ente promozionale Csain che ha distribuito coppe e medaglie. Si tratta di una gara dedicata a tutti i ragazzi e i bambini della Scuola nuoto del Tc New Country Club Frascati che hanno risposto presenti in massa (oltre 180 gli atleti in vasca nati tra il 2004 e il 2015) assieme a genitori, parenti e amici. La piscina del circolo tuscolano si è riempita sin dalle 9 del mattino per una bella giornata dedicata totalmente al nuoto. «Nelle prime due ore sono stati protagonisti i ragazzi che nuotano gli stili completi – racconta Laurenti – Alla fine di ogni gara per fascia d’età sono state consegnate le medaglie del primo, secondo e terzo posto. Nella seconda parte della manifestazione, invece, sono scesi in vasca i semi principianti e coloro che sono al primo anno assoluto di nuoto, in questo caso tutti premiati con medaglie di partecipazione. Per tutti i ragazzi presenti, comunque, c’è stata la gradita sorpresa di una cuffia in regalo». Una manifestazione molto ben riuscita e come sempre gradita sia dai ragazzi che dai genitori: per qualcuno dei giovani atleti in vasca è stato anche il modo per capire se si può fare il salto nell’agonistica. «Alcuni ragazzi, in special modo quelli nati tra il 2009 e il 2011, possono passare nel gruppo agonistico» rimarca Laurenti che poi ricorda un altro importante appuntamento per il gruppo della Scuola nuoto. «Il 6 maggio molti di questi ragazzi saranno a Tivoli per affrontare le finali regionali dello Csain. Infine, nella seconda metà di maggio ci sarà la giornata dei brevetti con la consegna dei diplomi per i ragazzi che hanno frequentato la Scuola nuoto» conclude il direttore della piscina del Tc New Country Club Frascati.