Tc New Country Frascati, il ds Molinari: “Con Marte e Giudizi staff tecnico di altissimo livello”

Frascati (Rm) – Una lunga (e gloriosa) tradizione non basta, se non viene alimentata quotidianamente. Ed è quello che da tempo sta mettendo in pratica il Tc New Country Frascati, storico circolo del territorio dei Castelli Romani e Roma sud. La scuola tennis della struttura sportiva di via dell’Acquacetosa Anagnina può contare da tempo su due dei più bravi maestri in circolazione nel Lazio, vale a dire Marco Marte e Matteo Giudizi. Ne è convinto il direttore sportivo (e anche lui maestro di alta qualità) Marcello Molinari che non risparmia elogi. “Marco e Matteo sono indubbiamente tra i tecnici più bravi e apprezzati del nostro territorio e rappresentano assolutamente un punto di forza per il Tc New Country Frascati. Grazie a loro, nel corso degli anni, sono nati e cresciuti talenti tennistici notevoli e la loro presenza all’interno dello staff tecnico del circolo tuscolano è una vera garanzia anche per chi vuole entrare a far parte della nostra scuola tennis. Loro si occupano principalmente dell’attività agonistica e anche pre-agonistica e del perfezionamento, assieme al sottoscritto e all’ultimo arrivato all’interno dello staff Francesco Pitone”. Quest’ultimo è uno dei quattro allenatori istruttori su cui il Tc New Country Frascati fa affidamento. “Gli altri tre sono Federica Cucca, Sonia Milazzo e Annalisa Ricci che si prendono cura principalmente del baby tennis e dell’avviamento alla nostra disciplina, mettendo a disposizione dei più piccoli la loro competenza e la loro passione” sottolinea Molinari. Per tutte le informazioni sui vari corsi tennistici organizzati dal Tc New Country Frascati ci si può rivolgere al numero di telefono della segreteria 06-9409244 oppure 06-9409241 oppure recarsi direttamente al circolo in via dell’Acquacetosa Anagnina, oltre che consultare il sito internet ufficiale www.newcountryclub.it dove si può leggere nei dettagli lo svolgimento delle varie attività.