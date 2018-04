Tc New Country Club Frascati miglior circolo del Lazio nella Coppa Gabbiani di tennis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Tc New Country Club Frascati si è classificato al primo posto della classifica per circoli della Coppa Gabbiani. Il verdetto è arrivato grazie ai tanti punti accumulati dalle diverse squadre tuscolane che hanno partecipato alla kermesse in cui, tra l’altro, è arrivato anche il premio di miglior giocatore assoluto della IV categoria per Francesco Pitone e di quarto classificato nella III categoria per Christian Russo. Questi, invece, i risultati delle varie squadre del Tc New Country Club Frascati: nella III categoria maschile normal il gruppo formato da Mirko Mariani, Christian Russo, Marco Giampaoli, Edoardo Mariani e Daniele Tiburzi ha ceduto solo in finale contro il Palocco. Nella III categoria femminile, il team composto da Chiara Maccari, Anna Croce e Sonia Milazzo ha perso nella semifinale del tabellone consolazione contro l’Md Tennis. Nella IV categoria maschile elite, la squadra formata da Stefano Iacovellini, Leonardo Leone, Francesco Pitone, Danilo Iacovellini, Fabrizio Augusto e Paolo Sette ha vinto il torneo piegando in finale il Tennis Roma, ma è arrivato un successo (nel tabellone consolazione) anche per il gruppo composto da Francesco D’Agnese, Daniele Verrengia, Gino Scipioni, Riccardo Mastrogiacommo e Fiore Gargiulo che in finale ha avuto la meglio sul Lupatelli Tennis Team. Nella IV categoria femminile elite le ragazze del Tc New Country Club Frascati (Susanna Lo Iacono, Alessia Biasciutti, Stefania Bernardini e Guendalina Scorcelletti) hanno perso nella semifinale del tabellone consolazione contro Capineri Team e lo stesso è accaduto all’altro gruppo (formato da Monica Giarei, Marta Incitti, Lavinia Aluisantonio e Luciana Amato) contro il D’Innocenzo Tennis Team, mentre nella finale del tabellone perdenti consolazione si è registrata la vittoria della squadra formata da Chiara Cesolari, Laura Maggiorani, Roberta Raulli e Laura Stortini. Nella categoria 4.3 maschile elite, vittoria nella finale del tabellone consolazione per il Tc New Country Club Frascati rappresentato da Riccardo Monti, Marsilio Marani, Giuliano Ruggeri e Pietro Di Benedetto che hanno avuto la meglio sull’Asd Sole. Infine nella categoria 4.6 femminile il gruppo composto da Flavia Ferrara, Ornella Loreti, Rosaria Montermini, Elena Tiripicchio, Sabrina Pizzaroni e Stefania Ferrarese ha perso contro Le Molette nella semifinale del tabellone principale e nella medesima categoria al maschile un gruppo (formato da Ezio Valenti, Sergio Bracaglia, Alessandro Grosso e Luca Verì) ha ceduto nella semifinale del tabellone principale contro Caio Duilio e l’altro (Giuseppe Centioni, Luigi Lo Iacono, Stefano Boca, Gianluca Epifani e Natale Verticchio) ai quarti contro New Penta 2000. «Siamo contenti di questi risultati, ma ancor di più della numerosa partecipazione dei nostri atleti alle attività federali – dice Marcello Molinari, direttore sportivo del Tc New Country Club Frascati - La vittoria della Coppa Gabbiani è arrivata sia per la qualità dei piazzamenti, ma anche per il fatto che siamo stati il circolo laziale con il maggior numero di tesserati presenti a questa manifestazione. Segno della forte aggregazione e della grande passione che i nostri atleti hanno nei confronti delle competizioni tennistiche federali».