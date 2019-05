Tc New Country Frascati, da giugno il centro tecnico di tennis estivo con Molinari, Marte e Giudizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Circa un mese all’apertura della stagione estiva del Tc New Country Frascati. Il club tuscolano ha già lanciato a livello informativo il classico appuntamento con il centro di avviamento allo sport estivo che partirà dal prossimo 10 giugno. In contemporanea, il circolo di via dell’Acqua Acetosa farà partire anche il centro tecnico di tennis estivo che sarà curato in prima persona dai maestri Marcello Molinari, Marco Marte e Matteo Giudizi. Una novità introdotta per un breve periodo ad agosto della scorsa stagione e ora riproposta sin dal mese di giugno. E’ lo stesso Molinari a entrare nel dettaglio di questa attività. “Il centro tecnico di tennis estivo era stato molto apprezzato lo scorso anno e quindi abbiamo deciso di farlo partire in contemporanea con il centro di avviamento allo sport estivo. E’ aperto sia ai nostri tesserati che agli “esterni”, è rivolto ai ragazzi che hanno già delle buoni basi tennistiche e prevede oltre tre ore quotidiane di intenso lavoro al mattino. Nelle ore del pranzo e delle merende e per le attività di relax pomeridiane, i ragazzi che parteciperanno al centro tecnico di tennis estivo si ricongiungeranno con quelli che partecipano al centro di avviamento allo sport estivo”. Molinari spiega i motivi che dovrebbero spingere gli appassionati di tennis a frequentare il centro tecnico estivo. “L’obiettivo è quello di lavorare su alcuni aspetti in maniera molto intensa e specifica. I ragazzi faranno allenamento tecnico sul campo, ma al tempo stesso studieranno i colpi di alcuni campioni tramite la visione di alcuni video. Inoltre ci saranno sedute di mental coaching e altre sessioni legate alla preparazione atletica, insomma un lavoro ampio e finalizzato alla crescita tennistica dei partecipanti”. Per questo il centro tecnico di tennis estivo non è adatto ai principianti. “Sicuramente parteciperanno alcuni nostri atleti della pre-agonistica e dell’agonistica che hanno già una buona base tennistica. Anche eventuali partecipanti esterni saranno valutati dallo staff di maestri per capirne le qualità prima dell’inizio dei corsi”. Le iscrizioni sono aperte e per ogni tipo di informazione ulteriore ci si può rivolgere direttamente presso la segreteria del circolo di via dell’Acquacetosa oppure telefonando al numero 06-9409244.