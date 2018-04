Tc New Country Club Frascati, riecco il centro di avviamento allo sport con scuola tennis e nuoto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un appuntamento che si rinnova, nel segno della qualità. Manca poco più di un mese alla fine dell’anno scolastico e il Tc New Country Club Frascati sta già organizzandosi per venire incontro alle famiglie e farlo nel modo più divertente ed educativo possibile, all’insegna dello sport. Nella prima metà di giugno (dopo la chiusura delle scuole), presso il circolo tuscolano di via dell’Acquacetosa, si aprirà l’ormai tradizionale centro di avviamento allo sport. Chiuse le fatiche scolastiche, per i ragazzi c’è bisogno di “sfogarsi alla grande” e il Tc New Country Club offrirà a tutti la possibilità di usufruire di lezioni da parte dei tecnici federali abilitati di tennis e nuoto che lavorano presso il circolo frascatano. L’apertura del centro di avviamento allo sport, attivo ogni settimana dal lunedì al venerdì con una piccola pausa di qualche giorno solo ad agosto, avverrà attorno alle 8,30 di ogni mattina e poi la giornata di sport e divertimento dei vari ragazzi si protrarrà fino alle 17. In mattinata il programma prevedrà un ampio spazio a quelle che sono le due discipline principali praticate a livello agonistico al Tc New Country Club Frascati (il tennis e il nuoto, per l’appunto), poi ci sarà la consueta pausa pranzo con successivo momento di relax sempre all’interno del circolo. Nel pomeriggio, infine, chi vorrà fare ulteriori esercitazioni di tennis potrà farlo, mentre chi si vorrà dedicare ad altro potrà cimentarsi sulla pallavolo o sul padel (ghiotta novità dell’estate 2018). Ovviamente i vari partecipanti al centro di avviamento allo sport del Tc New Country Club Frascati saranno divisi dagli organizzatori per fasce d’età, in modo tale da favorire la migliore didattica possibile. Per ogni tipo di informazione ulteriore e per effettuare le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del circolo di via dell'Acquacetosa oppure telefonando al numero 06-9409244.