Tc New Country Club Frascati (tennis): 11squadre si “scaldano” per la Coppa Gabbiani

Frascati (Rm) – Il solito “esercito” di appassionati del Tc New Country Club Frascati è pronto al debutto nell’ormai imminente “Coppa Gabbiani”. Il tradizionale appuntamento tennistico, che prenderà il via nel week-end del 19 e 20 gennaio, vedrà ai nastri di partenza ben undici squadre del circolo tuscolano. Nell’Open maschile il gruppo che difenderà i colori del Tc New Country Club Frascati sarà composto dai fratelli Alessandro e Federico Bellifemine, Lorenzo Gessani, Matteo Giudizi, Marco Marte, Marcello Molinari e Niccolò Petrangeli. Nella Terza categoria “normal” ci saranno ben tre squadre maschili (una con Marco Giampaoli, Mirko Mariani, Edoardo Mariani, Davide Papino, Christian Russo, Guido Alberto Ruzzante e Daniel Tiburzi, un’altra da Fiore Gargiulo, Stefano Iacovellini, Leonardo Leone e Fabio Sebastiani e infine una con Maurizio Di Brango, Nicola Di Marco, Valerio Graf, Salvatore Imperato, Gino Scipioni e Daniele Verrengia) e una femminile (con Lavinia Aluisantonio, Luciana Amato, Flavia Fida e Marta Incitti). Nella categoria limitato 4.1 “normal” ci saranno una squadra maschile (con Francesco D’Agnese, David D’Alessandro, Danilo Iacovellini, Riccardo Mastrogiacomo, Luca Orso e Paolo Sette) e due femminili (una con Laura Maggiorani, Silvia Stortini, Chiara Cesolari, Roberta Raulli e Susanna Lo Iacono e un’altra con Stefania Bernardini, Daniela Buccolini, Flavia Ferrara, Chiara Fratoni, Ornella Loreti e Alessandra Sorci). Infine nella categoria limitato 4.3 “normal” ci saranno altre tre squadre maschili (una con Mariano D’Angelo, Pietro Di Benedetto, Antonio Lentini, Marsilio Marani, Giancarlo Nicolaus e Giuliano Ruggeri, un’altra con Sergio Baracaglia, Giuseppe Centioni, Fabrizio Crenca, Andrea Maio e Natale Verticchio e infine una con Giuseppe Bellifemine, Stefano Boca, Gianluca Epifani, Franco Franchi e Luigi Lo Iacono). La Coppa Gabbiani si concluderà alla fine di marzo. Il calendario del settore tennis Tc New Country Club Frascati si intensificherà a partire dalla prima metà di febbraio quando inizieranno i campionati giovanili federali dedicati alle categorie Under 12, Under 14 e Under 16, poi il 3 marzo sarà la volta della serie C e a seguire di tutte le altre categorie “dei grandi”.