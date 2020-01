Europei 2020, le sedi di ritiro delle nazionali: la Svizzera dell'ex laziale Petkovic sceglie Trigoria

La UEFA ha reso note le sedi di ritiro delle 20 Nazionali finaliste a EURO 2020 (mancano ancora le ultime 4 in arrivo dai play off di marzo): se la scelta degli Azzurri di radunarsi a Coverciano per tutto il periodo del torneo era già ufficiale, l’Italia avrà un’altra ospite, la Svizzera, che ha scelto Roma e in particolare il Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ a Trigoria messo a disposizione dall’AS Roma.

Gli elvetici, avversari con cui dovrà misurarsi l’Italia nel Gruppo A di UEFA EURO 2020, se la vedranno con gli Azzurri nella seconda giornata di gare mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico (calcio d’inizio ore 21), scenario anche della partita inaugurale tra la squadra di Roberto Mancini e la Turchia e dell’ultimo impegno contro il Galles, domenica 21 giugno.

La Svizzera, per il suo primo impegno contro il Galles in programma il 13 giugno alle ore 15, volerà l’8 giugno per Baku direttamente da Zurigo, per poi partire dopo la prima partita alla volta di Roma.

La squadra alloggerà all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici e si allenerà al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ a Trigoria. Ironia della sorte, sulla panchina degli elvetici siede Vladimir Petković, che dall’estate del 2012 al gennaio 2014 è stato l’allenatore della S.S. Lazio.