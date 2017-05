Internazionali d'Italia, Svitolina regina di Roma: sconfitta Halep

Elina Svitolina vince il torneo femminile degli Internazionali BNL d'Italia. L'ucraina, sotto il cielo di Roma, al Foro Italiano batte Simona Halep in rimonta 4-6 7-5 5-1. È il suo secondo trionfo nei tornei Premier 5 quest'anno, dopo aver vinto il torneo di Dubai a febbraio.

Halep sopra 5-2 nel primo set ha subito una storta alla caviglia che le ha rovinato la performance. Nel terzo set questo infortunio si è fatto sentire di più e non c’è stata storia. Nel doppio femminile, invece, Martina Hignis in coppia con Yung-Jan Chan ha battuto in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina, la coppia russa numero 1 del tabellone. Makarova e Vesnina, seconda coppia del mondo, si sono arrese alla ex numero 1 del mondo (tanto in singolare quanto in doppio) e alla sua compagna taiwanese col punteggio di 75 76(4).