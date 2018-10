Susan Maria Sica (Lazio Scherma Ariccia) vince a Londra la Milner Barry Cup

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Strepitoso avvio di stagione per la nostra Susan Maria Sica, da quest’anno atleta britannica al 100%, anche se sempre tesserata per la Lazio Scherma! Prima esperienza in una gara da senior in Inghilterra e subito un oro importante nella 18a edizione della London International Open – Milner Barry Cup, una competizione della tradizione storica inglese (la gara maschile è oggi arrivata alla 82° edizione, la prima risale addirittura al 1928). 87 partecipanti agguerrite, formula a doppio girone, vinto in entrambi i casi a punteggio pieno. Le vittorie con Krzyzaniak Patrycja (Chelsea Fencing Club) 15/8, con Stanier Lydia (University of Surrey) 15/6, Smith Taylor Katrina (Truro) 15/11 per approdare alla finale con Leonora Mackinnon (Malvern Hills Sword Fencing Club) vinta facilmente 15/7. Nel finesettimana si disputeranno le gare di spada maschile e femminile valide per la qualificazione alla prova nazionale assoluta; Susan non parteciperà, essendo direttamente qualificata ed inserita nel gruppo Elite di spada con la giovanissima Lucrezia Paulis. G