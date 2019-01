Lazio Scherma: Susan Maria Sica bronzo nel circuito europeo U23

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Busto Arsizio, sulle pedane della Pro Patria et Libertate si è disputata una importante tappa del Circuito Europeo U23 di spada maschile e femminile! La spadista della Lazio Scherma Susan Maria Sica (GBR) conquista un prestigioso bronzo e mantiene la prima posizione nel ranking europeo under 23. Gara non facilissima per Susan, reduce da un fastidioso infortunio alla mano e dunque non al 100% della forma: partita un po’ in sordina con una sconfitta al girone, ha trovato poi il giusto equilibrio nella fase di diretta, vincendo con le italiane Letizia Zuliani, Caterina Belli e Ginevra Roato e con la croata Ana Mesic. Susan ha perso purtroppo l’incontro di semifinale con la vincitrice della gara, la cilena Rosario Diaz del Rio, conquistando comunque un ottimo bronzo su 158 spadiste. La scuola Emmanuele F.M. Emanuele si conferma ancora una volta ai vertici!

DIDASCALIA FOTO: Busto Arsizio 27/01/2019 – Circuito Europeo U23 1. Diaz del Rio (Chi), 2. Bertoglio (ITA), 3. Rossatti (ITA), 3. Sica (Gbr) (photocredit@VSica).