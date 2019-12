Supercoppa, festa Lazio: i tifosi biancocelesti invadono Ponte Milvio

Al gol di Cataldi, quello che ha certificato la vittoria nella Supercoppa Italiana, il tam tam sui social si è diffuso. "Tutti a Ponte Milvio", la chiamata all'appello a cui i tifosi biancocelesti hanno risposto "presente".

Circa mille innamorati della Lazio hanno così cantato, sventolato bandiere e acceso fumogeni. Un Natale davvero speciale per i i tifosi biancocelesti, che sotto l'albero hanno trovato in dono la Supercoppa Italiana 2019. La festa è continuata anche lunedì mattina, a Fiumicino con gli appassionati che hanno atteso i loro beniamini con in mano la coppa.