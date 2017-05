Roma che batosta, Strootman squalificato: salta Milan e Juve

Kevin Strootman è stato squalificato per due giornate di campionato. Una batosta pesante per la Roma che farà ricorso. L'olandese era finito nel mirino della prova tv dopo la simulazione che ha portato al rigore della Roma tirato e realizzato da De Rossi.

Il centrocampista non viene toccato da Wallace, che era entrato in scivolata. Secondo il Giudice Sportivo è una "condotta gravemente antisportiva". Insomma una simulazione che costa caro. Strootman salterà le gare contro Roma e Milan. Graziato Daniele De Rossi. Antonio Rudiger è stato espulso e guarderà Milan-Roma in tribuna.