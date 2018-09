Roma, striscione in via Salaria contro Pallotta. "Il derby per invertire la rotta"

Clima teso in casa Roma. Le partite contro Frosinone e Lazio diranno molto sul futuro dei giallorossi in questa stagione, ma il destino di Eusebio Di Francesco sembra già segnato. Sulla graticola anche il ds Monchi. In questo clima di tutti contro tutti i tifosi, stanchi, hanno affisso uno striscione su via Salaria. Il messaggio è chiaro: "Pallotta vattene".

A diffondere le immagini sui social è Ilario Di Giovanbattista, conduttore di Radio Radio. Una presa di posizione che segue i cori di domenica scorsa a Bologna, sempre contro Pallotta. Il rapporto tra il mondo Roma e il tycoon di Boston è sempre più labile. Anche sui social gli sfoghi sono tutti contro il presidente tant'è che nelle ultime ore sta prendendo piede proprio l'hashtag #pallottavattene.

E comunque oggi più di ieri PALLOTTA VATTENE e porta con te i #tuttoapposto — CAPUT MUNDI (@lewis_strau) 25 settembre 2018

Nessuno mi toglierà l'amore per questa squadra, già sto sul solito seggiolino aspettando il Frosinone, già sto con la testa al derby, non ho mai tifato contro, nemmeno quando mandammo la Fiorentina in B, amo questi colori, questa città

Forza Roma#monchiout #pallottavattene — Marco (ASR1927) (@emme1963) 24 settembre 2018

Partiamo dal presupposto che un allenatore “serio” con un progetto del genere non verrà mai, quindi io spero solo una cosa...che cambi la proprietà il prima possibile!!!!! #Ranieri #PallottaVattene !!!!!!!!! — ЅᎯℕᎶUℰᎾℛᎾ® 🇮🇹 (@22lug1927) 24 settembre 2018

A suonare la carica Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma ha rilasciato un'intervista esclusiva a Dazn analizzando il complicato primo mese dei giallorossi: "È stato un inizio inaspettato; dopo quello che abbiamo fatto l’anno scorso nessuno si immaginava una partenza del genere".

Quindi il messaggio: "Dobbiamo analizzare le partite tra di noi, confrontarci quasi più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità. Il calcio ti dà sempre la possibilità di rimediare e questa settimana con il derby abbiamo il dovere di invertire la rotta". El Shaarawy fissa inoltre i suoi obiettivi personali: "Il mio problema è sempre stata la continuità. Quest’anno è fondamentale per me fare bene perché ho l’obiettivo di riprendere la Nazionale".