La Roma è a New York e i tifosi della Lazio espongono striscione sfottò

I tifosi della Lazio sfottono i romanisti. Stavolta lo scenario non è il ponte di via degli Annibaldi a due passi dal Colosseo, ma New York al Bow Bridge di Central Park.

La Roma, infatti, è arrivata in città per l'International Champions Cup e il Lazio Club New York Giorgio Chinaglia ha voluto "accoglierla" così: "Diamo il benvenuto agli "altri" per l'inutile gita fuori porta, ricordandogli che siamo il loro incubo peggiore anche a NYC!". Sullo striscione il ricordo della Coppa Italia vinta il 26 maggio del 2013, l'ormai celebre "Coppa In faccia" ma anche un riferimento allo striscione dei romanisti esposto a Roma: "Un consiglio senza offesa dormite con la stufa accesa: -17".