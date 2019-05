Addio De Rossi e coppa in faccia, striscione dei laziali al Colosseo: "26 maggio la solita giornataccia"

Uno striscione esposto vicino al Colosseo per ricordare il 26 maggio. E non solo. I tifosi della Lazio, dopo aver omaggiato Daniele De Rossi null'ultima partita giocata all'Olimpico, hanno dato vita ad uno sfottò. Gli Irriducibili, dal Ponte Annibaldi, hanno mostrato la scritta, poi rimossa: "Da De Rossi alla Coppa in faccia, 26 maggio per voi la solita giornataccia".