Le strade chiuse e i bus deviati a Roma per il derby Lazio Roma di sabato

Il derby blinda e svuota Roma. In occasione dell'incontro di calcio tra Lazio e Roma, in programma sabato 2 marzo alle 20.30 allo stadio Olimpico, le seguenti strade saranno chiuse al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle 18 fino a cessate esigenze: Lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D'Aosta; Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo Mareciallo Diaz (con cambio nel senso di marcia su Via Robilant); Lungotevere Oberdan; Lungotevere della Vittoria.

Dalle 15 scatta il piano divieti di sosta e chiusure nell'area del Foro Italico. Per quanto concerne il trasporto pubblico, l'area del Foro Italico è raggiungibile con il tram 2 e con le linee di bus: 23, 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento, passa anche per Ottaviano metro A), 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. I supporter della Lazio possono parcheggiare i propri mezzi nelle aree "XVII Olimpiade" e "Tor di Quinto" mentre i tifosi della Roma nell'area "Clodio" e "Cipro".