Giro d'Italia 2018: l'ultima tappa nella Città Eterna, le strade chiuse e la Green Zone

Sarà la Capitale, il prossimo 27 maggio, ad ospitare la tappa conclusiva del "101 Giro d'Italia" che interesserà un itinerario di 11,500 chilometro lungo le vie del Centro Storico, che sarà percorso dagli atleti per un totale di 10 giri. All'evento assisteranno migliaia di spettatori lungo tutto il percorso che per la sua collocazione nelle strade centrali della città e considerato il giorno festivo, vedrà il consueto afflusso di migliaia di turisti e cittadini.

Giro d'Italia 2018 a Roma

E’ stato pertanto predisposto dall’Ufficio di Gabinetto della Questura, secondo le direttive del Questore Marino, una serie di misure di sicurezza per far sì che l’evento possa svolgersi senza criticità. A tal fine è stata istituita un’ampia area, denominata “green zone”, all’interno della quale non sarà consentito, per motivi di ordine pubblico, lo svolgimento di pubbliche manifestazioni, dalle ore 19.00 del 26 maggio e sino a cessate esigenze del giorno 27.

Strade chiuse a Roma per il Giro d'Italia

Queste le vie e le piazze che delimiteranno l’area: Piazzale Flaminio - via del Muro Torto - piazzale Brasile - corso d'Italia - via Piemonte - via Antonio Salandra - via Venti Settembre - via Vittorio Emanuele Orlando - via Romita - piazza della Repubblica - via Luigi Einaudi - piazza dei Cinquecento - via Cavour - piazza Esquilino - via Liberiana - via Merulana - piazza San Giovanni in Laterano - via dell'Amba Aradam - largo dell'Amba Aradam - piazza di Porta Metronia - piazzale Metronio - viale Metronio - via delle Mura Latine - viale di Porta Ardeatina - piazzale Ardeatino - viale di Porta Ardeatina - piazza di Porta San Paolo - via Marmorata - piazza dell'Emporio - Ponte Sublicio - lungotevere Aventino - Ponte Palatino - Lungotevere degli Alberteschi - Lungotevere degli Anguillara - Ponte Garibaldi - Lungotevere dei Vallati - Lungotevere dei Tebaldi - Lungotevere dei Sangallo - Lungotevere dei Fiorentini - Piazza Pasquale Paoli - Lungotevere degli Altoviti - Piazza di Ponte S.Angelo - Lungotevere Tor di Nona - Piazza Ponte Umberto I - Lungotevere Marzio - Lungotevere in Augusta - Lungotevere Arnaldo da Brescia - Via Luisa di Savoia - Piazzale Flaminio.