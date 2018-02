Steaua-Lazio 1-0 | Continua la crisi, anche Bucarest è amara: ora servirà una rimonta

La Lazio perde 1 a 0 contro lo Steaua Bucarest nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I padroni di casa partono bene e passano con Harlem Gnohéré. Nella ripresa entrano anche i big Felipe Anderson, Immobile e Lulic ma il risultato non cambia.

Bell'atmosfera all'Arena Națională. La partita, però, fatica a decollare. Al 23' Milinkovic-Savic metto dentro per Murgia, bravissimo a fare da sponda per l'accorrente Caicedo. L'attaccante laziale controlla e calcia, ma colpisce in pieno il portiere avversario. Al 30' passano i padroni di casa. Palla profonda di Budescu per Gnohéré che, tenuto in gioco da Basta, può involarsi solo verso la porta difesa da Strakosha.

L'attaccante non sbaglia portando in vantaggio i padroni di casa. E' 1 a 0. L'attaccante dello Steaua, poco dopo, ci riprova ma non raddoppia. L'occasione buona per la Lazio arriva prima dell'intervallo. Nani calcia dalla bandierina, Milinkovic-Savic è bravo ad incornare di testa, ma la sua frustata colpisce la traversa perdendosi sul fondo.

Nella ripresa le squadre giocano a viso aperto. Inzaghi, poco soddisfatto, cambia: dentro Anderson e Immobile. La chance buona ce l'ha subito il brasiliano che, davanti a Vlad, però spreca. Il risultato però non cambia e così entra anche Lulic. Al minuto 84 Anderson scappa via a tutti e cross: Caceres prima e Basta dopo però sprecano e non segnano. Non c'è più tempo. Vince la Steaua Bucarest, per la prima volta nella sua storia contro una squadra italiana. All'Olimpico servirà vincere almeno 2 a 0.

Il tabellino

Steaua Bucarest (4-2-3-1) - Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii (46' Teixeira), Nedelcu; Man, Budescu, F.Tanase; Gnohere (C. Tanase). A disp. Stancioiu, Coman, Enache, Popescu, Momcilovic. All. Dica.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku (75' Lulic); Nani (56' Felipe Anderson); Caicedo (56' Immobile). A disp. Guerrieri, Wallace, Radu, Lulic, Patric. All. Inzaghi.

Marcatori: Gnohere (S)

Ammoniti: Pintilii (S), Milinkovic (L), Caceres (L), Lukaku (L), Luiz Felipe (L), Gaman (S), Immobile (L)