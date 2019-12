Ssd Roma VIII, i Piccoli Amici presenti al centro tecnico federale del “Francesca Gianni”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un importante appuntamento per i Piccoli Amici della Roma VIII. I calciatori in erba della società capitolina (nati nel 2013 e 2014) hanno partecipato sabato scorso al programma di sviluppo territoriale organizzato dalla Federazione presso il centro tecnico del “Francesca Gianni” a San Basilio. All’evento hanno presenziato anche Atletico Lodigiani, Achillea, Ledesma Academy, Villalba, Unicusano e Santa Lucia: “Una giornata estremamente formativa – dice il direttore tecnico della Scuola calcio della Roma VIII Luigi Di Bartolomeo, presente a San Basilio assieme alle altre istruttrici Valentina Simeone e Laura Teci – I tecnici della federazione, che si sono mostrati estremamente disponibili, hanno organizzato prima una riunione con gli allenatori presenti, sottolineando l’importanza della conduzione di un allenamento e del rapporto tra istruttori e bambini, e poi hanno sostenuto un’ora e mezza circa di seduta “pratica” coi piccoli calciatori delle varie società. Il nostro gruppo dei Piccoli Amici è stato il primo a partecipare a un evento di questo tipo organizzato dalla Federazione”. Intanto è tutto pronto in casa Roma VIII per il torneo dedicato proprio ai gruppi della Scuola calcio e organizzato presso il centro sportivo di via Torbellamonaca: “Si partirà il 28 dicembre e si concluderà il 5 gennaio – chiarisce Di Bartolomeo che assieme al responsabile Fabio Bartoli ha messo in piedi gli aspetti organizzativi della manifestazione – Ci saranno tante partite e diverse società hanno accettato il nostro invito, un modo come un altro per vivere all’insegna del calcio anche le festività natalizie”. Il direttore tecnico, infine, parla dei primi mesi di lavoro sulla Scuola calcio del club caro al patron Valerio Virzi: “Siamo davvero molto contenti di come stanno andando le cose. Sappiamo bene che ci sono ancora tante cose da fare, ma tante ne sono state fatte e la cartina al tornasole del nostro lavoro sono gli attestati di stima che ci arrivano dalle famiglie dei nostri piccoli calciatori”.