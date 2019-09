Ssd Roma VIII, che festa per l’open day della Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il percorso di crescita di una società calcistica passa, inevitabilmente, dalla formazione di un forte settore di base. E’ quello che sta provando a fare la “nuova” Roma VIII che in estate ha cominciato ad investire pesantemente sui ragazzi, aprendo la sua Scuola calcio e formando diversi gruppi dell’agonistica guidati da tecnici qualificati e da responsabili organizzativi di grande esperienza. Lunedì scorso, presso il centro sportivo del club capitolino, si è celebrato il “primo giorno di scuola” della Scuola calcio della Roma VIII ed è stata una grande festa. “E’ stato un primo passo che è andato oltre le più rosee previsioni – dice il responsabile del settore di base Fabio Bartoli, presente all’appuntamento assieme al direttore tecnico Luigi Di Bartolomeo e al patron Valerio Virzi oltre che a tutto lo staff tecnico – Un centinaio di bambini circa, tra cui anche qualche bimba, sono venuti a conoscerci e ai loro genitori abbiamo spiegato i progetti che abbiamo in mente e le modalità del nostro lavoro settimanale. Inoltre c’è stata la presentazione dei vari allenatori e della psicologa che farà parte dello staff, mentre da ieri è già iniziata l’attività ordinaria dei vari gruppi. In ogni caso, chiunque volesse conoscere la nostra Scuola calcio può tranquillamente venire presso il centro sportivo e fare una prova gratuita”. Gli orari dei vari gruppi sono già disponibile e consultabili sul sito internet ufficiale della società (www.ssdromaviii.it), ma in ogni caso ci si può rivolgere per tutte le informazioni anche alla segreteria coordinata da Claudia D’Orazi, recandosi direttamente presso il centro sportivo o telefonando al numero di telefono 06-97601926 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30. “Il primo riscontro di questa avventura, a cui la società si sta dedicando con grande abnegazione e cura dei dettagli, è stato più che positivo: non va mai dimenticato che il nostro lavoro è ripartito da zero e per questo stiamo cercando di fare le cose al meglio per meritare la fiducia delle famiglie di questi piccoli calciatori” conclude Bartoli.