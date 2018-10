Ssd Roma VIII (calcio), l’Under 17 inizia in goleada

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un esordio decisamente promettente. L’Under 17 provinciale della Roma VIII (ex Allievi A), una novità assoluta rispetto alla scorsa stagione, ha travolto con un netto 7-1 la Semprevisa nel primo match del suo campionato. Ieri mattina i ragazzi di mister David Trombetti hanno manifestato tutta la loro superiorità andando a bersaglio con Massimiliano La Rosa, Picciotti, Saccoia, Alessandro Trombetti, Habaki, Romani (su rigore) e con un’autorete. «Una partita senza storia, già il primo tempo lo avevamo chiuso in vantaggio per 4-0 e avevamo dei dati impressionanti – commenta mister Trombetti – Nel corso della prima frazione, infatti, abbiamo calciato 14 corner ed effettuato 28 tiri in porta, ma sicuramente in questo ha contribuito anche la difficoltà della squadra avversaria oltre alla nostra ottima prestazione. Comunque sono contento per l’esordio anche perché di fatto questa era la nostra seconda partita stagionale considerando l’unica amichevole disputata e inoltre avevamo pure qualche assente perché il gruppo è in formazione e in via di completamento». Il tecnico è troppo esperto per esaltarsi dopo una sola vittoria, seppur così larga. «C’è bisogno di aspettare nuovi esami. Qualche settimana fa avevo detto che la mia squadra doveva fare un campionato senza pressioni, ma dovremo valutare il livello del girone perché se dovessimo continuare con questi ritmi i discorsi cambierebbero…». Nel prossimo match l’Under 17 provinciale della Roma VIII sarà ospite dell’Atletico Morena. «Non li conosco, ma sono convinto che sarà un test molto diverso. Quella è una società organizzata che ha una prima squadra in Promozione e quindi credo che il livello dell’avversario sarà decisamente più alto». Non è stato fortunato, invece, l’esordio della Juniores provinciale di mister Massimiliano Mancuso che sabato ha ceduto in casa per 2-1 contro il Castelverde: a nulla è valsa la rete di Marrazzi.