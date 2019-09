Ssd Roma VIII calcio, Porcarelli già segna: “Non ci nascondiamo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Secondo test pre-campionato per la Prima categoria della Roma VIII che sabato scorso ha battuto per 4-3 il Saxa Flaminia nel match disputato sul campo amico di via di Torbellamonaca. La formazione di mister Fabrizio Fiaschetti ha mostrato personalità e buone qualità, andando a bersaglio con una doppietta di Antunes, con un gol di Salusest e con un altro del neo arrivato Mirko Porcarelli, attaccante classe 1994 da cui ci si attende molto nel corso della prossima stagione. “L’amichevole è andata sicuramente bene. Venivamo da due settimane di duro lavoro in cui abbiamo “curato” gli aspetti della forza e della velocità. Come dice il mister, siamo alla ricerca della lucidità e le gambe al momento rispondono bene. Abbiamo altre due settimane di tempo per arrivare al meglio all’appuntamento dell’esordio ufficiale in campionato programmato per il prossimo 6 ottobre (contro il Time Sport Roma Garbatella, ndr), ma intanto cresce l’autostima del gruppo e anche l’intesa”. Porcarelli è felice per il suo primo gol, seppur solo “ufficioso”. “Avevo fornito un assist ad Antunes nella precedente amichevole, ma al di là di tutto sono contento di come sono stato accolto in questo gruppo: diversi attuali compagni li conoscevo già e quindi non ci sono stati problemi, ora spero di dare il massimo per questo club”. La chiusura di Porcarelli riguarda gli obiettivi di squadra e personali che sono molto ambiziosi. “Non possiamo nasconderci: la società ha costruito un organico importante e noi puntiamo a stare ai vertici della classifica. Per quanto riguarda me, vorrei riuscire ad arrivare a quota 20 gol, una cifra che sfiorai con la maglia della Borghesiana quando mi fermai a 19. Sono convinto che con l’aiuto dei miei compagni potrò togliermi tante soddisfazioni”. Il pre-campionato della Prima categoria della Roma VIII continuerà sabato prossimo con un’altra amichevole casalinga: di fronte ci sarà l’ambiziosa Virtus Roma Club.