Ssd Roma VIII calcio, Pecoraro: “Gruppo competitivo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 14 provinciale della Roma VIII promette bene. Un gruppo nuovo per la società capitolina, ma che in realtà… si conosce bene. Il motivo lo spiega mister Elio Pecoraro, uno che da giocatore esordì in serie A con la maglia della Roma a metà degli anni Ottanta (collezionando cento presenze tra i professionisti con le maglie di Varese, Juve Domodossola e Ostiamare) e che anche da allenatore ha fatto una lunghissima trafila. “L’organico è composto per la stragrande maggioranza da ragazzi che erano al Giardinetti, da dove tra l’altro arrivo anche io. La collaborazione che esiste tra i vertici dirigenziali della Roma VIII e quelli del Giardinetti ha portato diversi ragazzi dal centro sportivo di via dei Ruderi di Torrenova a quello di via Torbellamonaca: l’organico è completo con un paio di alternative per ogni ruolo e credo si possa fare un buon campionato, anche se a me non piacciono i proclami. Dev’essere sempre il campo a dare il suo verdetto”. Le prime amichevoli hanno confermato le sensazioni positive di Pecoraro. “Abbiamo pareggiato con la Pro Roma e vinto con club di ottimo livello come Lepanto Marino e Città di Ciampino. Davanti a noi c’è ancora quasi un mese di lavoro prima di cominciare con le gare ufficiali e da quel momento si farà sul serio. L’intento è quello di dare quanto più spazio possibile a tutti, anche se ormai siamo nel settore agonistico e le dinamiche sono differenti da quelle della Scuola calcio”. Proprio l’impatto con un campionato “vero” è l’incognita che si porta dietro l’Under 14 della Roma VIII. “Bisognerà vedere come i ragazzi si adatteranno alle dimensioni del campo a 11, ma questo è un discorso che vale per tutti”. L’allenatore spende parole importanti per il suo nuovo club. “Arrivando da una società organizzatissima come Giardinetti, ci poteva essere qualche timore. Invece qui il patron Virzi e tutti i dirigenti hanno fatto un lavoro enorme e non ci fanno mancare nulla, basti pensare alla costante presenza sul campo del direttore tecnico Roberto Petricone, personaggio di grande esperienza”. Dopo l’amichevole odierna a Palestrina, l’Under 14 provinciale della Roma VIII tornerà in campo per un nuovo test sabato alle 15,30 in casa contro il Testaccio.