Ssd Roma VIII calcio, Marrazzi: "Pronti per affrontare i play off”

Roma – L’Under 19 provinciale della Roma VIII giocherà i play off. La matematica certezza è arrivata sabato scorso quando i ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno battuto la Pro Calcio Torbellamonaca per 2-1 in un derby molto tirato. Il primo gol della Roma VIII l’ha messo a segno l’attaccante classe 2001 Luca Marrazzi, al suo decimo sigillo stagionale. “Sapevamo l’importanza di questa gara che tra l’altro abbiamo cominciato molto male, andando sotto dopo nemmeno un minuto. La squadra, però, ha saputo reagire bene e a metà primo tempo è riuscita a pareggiare i conti con un mio gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi a inizio ripresa Colasuonno ci ha regalato il sorpasso e, anche se la gara è stata equilibrata fino all’ultimo, siamo riusciti a mantenere il vantaggio”. La vittoria sulla Pro Calcio Torbellamonaca rende quasi ininfluente il prossimo match (il penultimo della stagione regolare) sul campo dell’Atletico Monteporzio sesto in classifica. “Scenderemo in campo con la mentalità della squadra che vuole comunque fare bene, anche se inevitabilmente con la testa siamo già proiettati al play off visto che guadagnare un’altra posizione e magari agganciare il quarto posto al momento è complicato”. Marrazzi parla della sua personale stagione. “L’anno scorso ho giocato negli Allievi Elite del Certosa anche se rimediai una brutta distorsione della tibia e del perone. Quest’anno, i tanti miei ex compagni della Borghesiana che fanno parte del gruppo della Roma VIII attualmente mi hanno convinto a venire a giocare qui: nella prima parte ho avuto delle difficoltà perché ho affrontato con superficialità questa categoria, infatti non sono molto soddisfatto delle dieci reti segnate perché speravo di fare meglio”. Il contributo di Marrazzi nella parte finale di stagione potrebbe essere pesante. “Ora la squadra sta bene e possiamo giocarci le nostre carte ai play off. Nella seconda parte di campionato il gruppo ha trovato compattezza e sta esprimendosi su alti livelli”.